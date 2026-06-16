З гаслом “Слава Україні!”: Національний банк вводить в обіг оновлені 100 гривень

Національний банк України з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень.

Головною особливістю оновлених грошових знаків є розміщення патріотичного гасла сучасної України СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!, яке відтепер нанесено у правій верхній частині на зворотному боці купюри.

На банкнотах номіналом 100 гривень з’явиться гасло “Слава Україні!”

Починаючи з вівторка, Нацбанк розпочинає планову видачу оновлених купюр комерційним банкам, інкасаторським службам та компаніям з оброблення готівки для їх подальшого поступового інтегрування у щоденний грошовий обіг країни.

Цей крок повністю завершує модифікацію всього банкнотного ряду української гривні, яку Національний банк розпочав майже два роки тому — у серпні 2024 року, напередодні 33-ї річниці незалежності України.

Читати на тему Які купюри вилучать з обігу 2 березня та де можна обміняти гроші Як довго можна буде обмінювати такі купюри та в яких місцях?

Нагадаємо, що в межах цієї патріотичної ініціативи НБУ вже ввів в обіг інші номінали національної валюти із цим же гаслом. Процес відбувався поетапно:

з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

із 21 серпня 2025 року – номіналом 20 гривень;

із 25 лютого 2026 року – номіналом 200 гривень.

У Нацбанку наголошують, що жодної потреби у спеціальному чи терміновому обміні наявних грошей немає. Оновлені 100 гривень випускаються у межах звичайного планового заміщення зношених купюр.

Банкноти попередніх років виготовлення залишаються законним платіжним засобом і перебуватимуть в обігу паралельно з модифікованими.

Вони є обов’язковими до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення всіх видів готівкових платежів, розрахунків, зарахування на банківські рахунки, вклади або для виконання інших фінансових операцій.

Раніше ми розповідали, до чого сняться гроші — читай в матеріалі, що значать гроші уві сні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!