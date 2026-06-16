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З гаслом “Слава Україні!”: Національний банк вводить в обіг оновлені 100 гривень

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 16 Червня 2026, 11:09 2 хв.
100 гривень нова купюра
Фото Depositphotos

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