Кешбек за квітень 2026: коли надійдуть виплати та до якої дати їх потрібно витратити

Кабінет Міністрів України ухвалив стратегічне рішення продовжити дію експериментального проєкту Національний кешбек, спрямованого на підтримку вітчизняних виробників.

Паралельно у Міністерстві економіки України дали вичерпні роз’яснення щодо механізму та строків виплати за покупки, здійснені громадянами у квітні — читай в матеріалі, чому не приходить Нацкешбек за квітень та коли варто очікувати кошти.

Коли прийде національний кешбек за квітень

Уже 3 липня на картку надійдуть квітневі виплати і за ініціативи Міністерства економіки буде ще один додатковий місяць, щоб всі могли зручно скористатися коштами на рахунку — повідомляє Тhedigital.gov.ua. Коштами можна оплачувати комуналку, купувати українські товари чи донатити на армію до 31 липня включно.

Разом із квітневими виплатами ти отримаєш кешбек за пальне до 1000 гривень. Цей антикризовий інструмент діяв навесні, щоб підтримати водіїв під час стрибка світових цін.

Читати на тему Національний кешбек продовжено до 2028 року: Кабмін ухвалив нові умови виплат Уряд ухвалив рішення про продовження проєкту до 2028 року.

Тож плануй покупки, оплату послуг чи донати до 31 липня. Усе, що ви не встигнеш витратити до цієї дати, автоматично повернеться в держбюджет.

Кешбек за травень, червень і наступні місяці належать до другого етапу програми, тому для цих накопичень діють інші терміни використання. Ці виплати можна буде використати до кінця місяця, у якому припинять або скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Раніше ми розповідали, на що можна витратити Національний кешбек — читай в матеріалі, які товари можна купити за ці кошти.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!