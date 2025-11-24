На що можна витратити Національний кешбек: оновлені умови

Кабінет Міністрів України оновив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти в рамках програми Національний кешбек. Зміни спрямовані на уніфікацію з програмою Зимова підтримка та фокус на базових витратах, виключаючи низку категорій.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Читай у матеріалі, на які категорії можна витрачати гроші з Національного кешбеку та Зимової підтримки.

Нові умови Національного кешбеку

Програма Національний кешбек, запущена в жовтні 2024 року, передбачає накопичення коштів на спеціальній картці для громадян. Станом на зараз, понад 7,5 мільйона українців отримали виплати на суму понад 4 мільярди гривень. У липні 2025 року обсяг виплат сягнув рекордних понад півмільярда гривень за місяць.

Кошти переважно витрачаються на комунальні послуги, мобільний зв’язок (до змін), заклади харчування, ліки, комп’ютерні мережі, інформаційні послуги та благодійність.

Згідно з оновленнями, що будуть чинними до 30 червня 2026 року, кошти не можна витратити на ці категорії:

Оплата мобільного зв’язку. Квитки на транспорт. Відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї). Спорт. Придбання військових облігацій.

Натомість доступними залишаються: комунальні послуги, поштові послуги, харчові продукти в магазинах та супермаркетах, лікарські засоби та медичні вироби, книги та інша друкована продукція, а також благодійність, включаючи донати Збройним Силам України та інші доброчинні цілі.

Раніше ми писали, які відкрити картку Національний кешбек — читай у матеріалі покрокву інструкцію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!