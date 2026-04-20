S.T.A.L.K.E.R. 2 в АТБ: як зібрати колекцію карток і отримати призи

АТБ разом із GSC Game World зробили акцію до гри S.T.A.L.K.E.R. 2, де звичайні покупки перетворюються на збір колекції.

S.T.A.L.K.E.R. 2 альманах і картки в АТБ — як купити

15 квітня 2026 року в мережі супермаркетів АТБ стартувала акція разом із GSC Game World, присвячена S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Суть акції проста: покупцям пропонують купити спеціальний альманах і колекційні картки, і отримати за це призи.

Акція триватиме до 9 червня 2026 року, тож за цей час можна встигнути зібрати всю колекцію і отримати всі бонуси.

Головна принада акції — книга під назвою S.T.A.L.K.E.R.: Інтерактивний Альманах. Це не звичайний альбом для колекції, а повноцінна книга про світ Зони: як вона з’явилась і що відбувається у грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Усередині є ілюстрації, історії про Чорнобильську зону та спеціальні місця для 48 колекційних карток.

Кожна картка має QR-код, який можна відсканувати в застосунку АТБ. Після цього відкриваються аудіоісторії та записи персонажів, тобто додаткові деталі світу гри.

S.T.A.L.K.E.R. 2 в АТБ: скільки це коштує

Альманах коштує приблизно 399 грн. Його можна купити без умов. Картка — стандартно 20 грн. Але можна купити дешевше.

Картку можна взяти за 5 грн, якщо виконати хоча б одну умову:

купити товарів на 150 грн і більше;

взяти товар з позначкою акції;

оплатити карткою банку-партнера АТБ.

Умови можна поєднувати. Наприклад, якщо ти виконуєте кілька умов одразу, можна отримати кілька карток зі знижкою за один чек. Чим більша покупка і більше умов — тим більше карток можна забрати.

Під час акції в АТБ кожна відсканована картка — це не лише частина колекції, а й шанс виграти призи. Загальний призовий фонд дуже великий — понад 7,5 млн винагород.

Після сканування QR-коду в застосунку АТБ одразу показується, який бонус ти отримав.

S.T.A.L.K.E.R. 2 в АТБ: головні призи акції

Серед найцінніших виграшів є:

спеціальні набори S.T.A.L.K.E.R. 2: Ultimate Habar Pack (10 штук);

повні копії гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (60 штук);

(60 штук); стандартні цифрові версії гри для PC (5 штук);

настільна гра за всесвітом S.T.A.L.K.E.R. (10 штук);

артбук S.T.A.L.K.E.R. 2 (10 штук);

ігрові ноутбуки ASUS TUF Gaming (2 штуки);

консолі PlayStation 5 Slim (2 штуки).

Також є дрібніші, але корисні призи: геймерські аксесуари (мишки, геймпади, рюкзаки, блоки живлення, монітори тощо).

Окрім речей, можна отримати і сертифікати та бонуси:

знижки на гру (від 400 до 800 грн);

ваучери в магазини MOYO до 1000 грн;

підписки на хмарний геймінг Boosteroid.

Тобто кожна картка — це одночасно і частина колекції, і шанс виграти техніку або бонуси.

Джерело фото: АТБ.

