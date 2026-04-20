S.T.A.L.K.E.R. 2 в АТБ: как собрать коллекцию карточек и получить призы

АТБ вместе с GSC Game World сделали акцию к игре S.T.A.L.K.E.R. 2, где обычные покупки превращаются в сбор коллекции.

Как заказать S.T.A.L.K.E.R. 2 альманах АТБ и детали акции — в материале.

S.T.A.L.K.E.R. 2 альманах и карточки в АТБ — как купить

15 апреля 2026 года в сети супермаркетов АТБ стартовала акция вместе с GSC Game World, посвящённая S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Суть акции проста: покупателям предлагают купить специальный альманах и коллекционные карточки и получить за это призы.

Акция продлится до 9 июня 2026 года, так что за это время можно успеть собрать всю коллекцию и получить все бонусы.

Главная фишка акции — книга под названием S.T.A.L.K.E.R.: Интерактивный Альманах. Это не обычный альбом для коллекции, а полноценная книга о мире Зоны: как она появилась и что происходит в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Внутри есть иллюстрации, истории о Чернобыльской зоне и специальные места для 48 коллекционных карточек.

Каждая карточка имеет QR-код, который можно отсканировать в приложении АТБ. После этого открываются аудиоистории и записи персонажей, то есть дополнительные детали мира игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2 в АТБ: сколько это стоит

Альманах стоит примерно 399 грн. Его можно купить без условий. Карточка — стандартно 20 грн. Но можно купить дешевле.

Карточку можно взять за 5 грн, если выполнить хотя бы одно условие:

купить товаров на 150 грн и больше;

взять товар с отметкой акции;

оплатить картой банка-партнёра АТБ.

Условия можно комбинировать. Например, если ты выполняешь несколько условий сразу, можно получить несколько карточек со скидкой за один чек. Чем больше покупка и больше условий — тем больше карточек можно забрать.

Во время акции в АТБ каждая отсканированная карточка — это не только часть коллекции, но и шанс выиграть призы. Общий призовой фонд очень большой — более 7,5 млн вознаграждений.

После сканирования QR-кода в приложении АТБ сразу показывается, какой бонус ты получил.

S.T.A.L.K.E.R. 2 в АТБ: главные призы акции

Среди самых ценных выигрышей есть:

специальные наборы S.T.A.L.K.E.R. 2: Ultimate Habar Pack (10 штук);

полные копии игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (60 штук);

стандартные цифровые версии игры для PC (5 штук);

настольная игра по вселенной S.T.A.L.K.E.R. (10 штук);

артбук S.T.A.L.K.E.R. 2 (10 штук);

игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming (2 штуки);

консоли PlayStation 5 Slim (2 штуки).

Также есть более мелкие, но полезные призы: геймерские аксессуары (мыши, геймпады, рюкзаки, блоки питания, мониторы и т. д.).

Кроме вещей, можно получить и сертификаты и бонусы:

скидки на игру (от 400 до 800 грн);

ваучеры в магазины MOYO до 1000 грн;

подписки на облачный гейминг Boosteroid.

То есть каждая карточка — это одновременно и часть коллекции, и шанс выиграть технику или бонусы.

А ещё посмотри наш другой материал: сколько финалов в Stalker 2: Сердце Чернобыля и как их открыть.