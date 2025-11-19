Сталкер 2 запретили в РФ: разработчиков признали “нежелательной организацией” из-за русофобии

Генеральная прокуратура России объявила украинскую студию GSC Game World, разработчика серии игр S.T.A.L.K.E.R., нежелательной организацией на территории РФ.

Сталкер 2 запретили в РФ: что известно

Об этом сообщила российская Генпрокуратура, ссылаясь на финансовую поддержку Вооруженных сил Украины и русофобский контент в игре S.T.A.L.K.E.R.

По данным ведомства, деятельность GSC Game World угрожает конституционному строю и безопасности России. Студия якобы перечисляла средства на поддержку ВСУ и продвигала агрессивные русофобские нарративы через игры, в частности S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Сайт компании уже заблокирован в РФ, а любое взаимодействие с ней может привести к уголовной ответственности для россиян.

GSC Game World — украинская компания из Киева, известная франшизой S.T.A.L.K.E.R., вдохновленной Чернобылем и Зоной отчуждения. S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в 2024 году и стал хитом, несмотря на бойкот в РФ. Студия открыто поддерживает Украину, жертвуя на армию и ВСУ.

Решение РФ — это часть кампании против недружественных иностранных организаций, подобно запрету Meta и других. В России игра S.T.A.L.K.E.R. 2 не продается, а фанаты призывают избавиться от продукции студии.

