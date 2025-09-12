Скиф, что ты здесь делаешь? ГСЧС и Stalker 2 запустили кампанию о минной безопасности

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что запускают уникальный проект вместе со S.T.A.L.K.E.R. 2. Он касается минной безопасности. Учитывая, что в Сталкера играют миллионы детей и взрослых, это поможет методом игры узнать больше об опасности от оружия, которое подстерегает вокруг. Рассказываем о коллабе больше.

ГСЧС и Stalker 2 расскажут о минной безопасности

В прошлом году ЮНИСЕФ и Rating Group провели исследование, согласно которому определили, что подростки 14-17 лет, особенно живущие в селах, наиболее подвержены рискованному поведению.

“Вдохновиться” на него можно в фильмах, играх или где угодно, где романтизируется опасный образ жизни, насилие, зависимости и т.д. Чтобы поговорить с детьми через их среду и каналы потребления информации, ГСЧС и разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объединились.

Студия GSC Game World создала спецпроект в рамках игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Креативом занималась команда ROCKETS Growth R&D.

В материалах говорится, что сейчас Украина — одна из самых заминированных стран в мире. И потенциально загрязненными числятся около 137 тыс. кв. км (или 23% от общей площади государства).

53% украинских подростков подвержены опасному поведению, хотя хорошо информированы о рисках, связанных со взрывоопасными предметами. В особой зоне риска — дети и подростки, прежде всего, парни 14-17 лет.

Парни 14-17 лет большую часть свободного времени проводят именно в компьютерных играх. А недавний выход долгожданного Сталкера стал отличным поводом, чтобы объединиться.

Сообщения о минной опасности интегрировали непосредственно в видеоряд, на основе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, главным героем кампании стал сталкер Скиф.

Это стало способом поговорить о реальной опасности в виртуальном мире. Главный месседж: в игре воскреснуть можно, а в жизни нет.

Скиф объясняет подросткам базовые правила поведения с подозрительными или взрывоопасными предметами.

Stalker 2 — это феномен, который увлекает молодежь. Поэтому мы решили показать, как выглядят эти взрывоопасные предметы на нашей территории. Запуск уже прошел. В игре все это уже можно протестировать, — говорит креативный директор Rockets. Growth R&D Сергей Артеменко.

А еще Вікна-Новини рассказывали о не менее гениальной игре. Когда выйдет Ведьмак 4 и что известно уже о предстоящей разработке?

Фото: Steam

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!