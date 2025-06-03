Когда выйдет Ведьмак 4: вероятная дата и новый трейлер, который уже посмотрели миллионы

29 ноября 2024 года генеральный директор CD Projekt RED Михал Новаковский официально заявил, что игра Ведьмак 4 перешла в интенсивную фазу разработки. Когда выйдет долгожданное продолжение серии игр о ведьмаках, и кто будет главным персонажем — рассказываем в материале.

Когда выйдет Ведьмак 4 (The witcher 4)

Новый Ведьмак разрабатывается на Unreal Engine 5 — это основной движок, на котором делают большинство современных проектов. Его создатели обещают, что CD Projekt Red The Witcher IV будет однопользовательским RPG с открытым миром.

Впервые с начала саги главной героиней станет приемная дочь Геральда из Ривии Цирилла Фиона Элен Рианнон.

Игровой ресурс Gamerant называет вероятную дату выхода Ведьмака 4 — конец 2025 года, но это, скорее всего, лишь пиарный ход для подогрева геймерского внимания к проекту. Более реалистичными считают выход игры в 2026 году, а некоторые называют даже 2027 год.

Серия игр под названием Ведьмак создавалась на основе фэнтези-романов польского фантаста Анджея Сапковского. В основе истории — путешествия мифического ведьмака, за плату уничтожающего монстров. Он сильнее и выносливее других, и наделен магическими свойствами, полученными после прохождения обряда инициации.

Предыдущие игры саги под номерами 1,2,3 вышли соответственно в 2007, 2011 и 2015 году.

О чем игра Ведьмак 4

Если исходить из содержания трейлера, то интрига разворачивается вокруг Цириллы, ведьмачки, которая должна побороть паукоподобного монстра, убивающего жертвенных девушек. Действие разворачивается в славянском селе, возле которого и поселилось чудовище.

Трейлер выложили на YouTube-канале Ведьмак, и менее чем за день он набрал 1 млн 600 тысяч просмотров, что указывает на высокий градус ожидания игры.

Ведьмак 4 трейлер

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