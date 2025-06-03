Коли вийде Відьмак 4: ймовірна дата та новий трейлер, який вже переглянули мільйони

29 листопада 2024 року генеральний директор CD Projekt RED Міхал Новаковскі офіційно заявив, що гра Відьмак 4 перейшла в інтенсивну фазу розробки. Коли вийде довгоочікуване продовження серії ігор про відьмаків, і хто буде його головним персонажем — розповідаємо у матеріалі.

Коли вийде Відьмак 4 (The witcher 4)

Новий Відьмак розробляється на Unreal Engine 5 — це основний движок, на якому роблять більшість сучасних проектів. Його творці обіцяють, що CD Projekt Red The Witcher IV буде однокористувацькою RPG з відкритим світом.

Вперше від початку саги головною героїнею стане прийомна дочка Геральда з Рівії Цірілла Фіона Елен Ріаннон. Тепер вона знищуватиме монстрів та мандруватиме відкритим світом відеогри.

Ігровий ресурс Gamerant називає ймовірну дату виходу Відьмака 4 — кінець 2025 року. Але це, найімовірніше, лише піарний хід для підігріву геймерської уваги до проекта. Більш реалістичними вважають вихід гри у 2026 році, а деякі називають навіть 2027.

Серія ігор під назвою Відьмак створювалася на основі фентезі-романів польського фантаста Анджея Сапковського. В основі історії — подорожі міфічного відьмака, який за платню знищує монстрів. Він сильніший та витриваліший за інших, і наділений магічними властивостями, які отримав після проходження обряду ініціації.

Попередні ігри саги під номерами 1,2,3 вийшли відповідно у 2007, 2011 та 2015 році.

Про що гра Відьмак 4

Якщо виходити зі змісту трейлера, то інтрига розгортається навколо Цірілли, відьмачки, яка має побороти павукоподібного монстра, що вбиває жертовних дівчат. Дія розгортається у слов’янському селі, коло якого саме й оселилося чудовисько.

Трейлер виклали на YouTube-каналі Відьмак, і менш ніж за день він набрав 1 млн 600 тисяч переглядів, що вказує на високий градус очікування гри.

Відьмак 4 трейлер

Раніше ми розповідали про Assassin’s Creed Unity: як відеогра допомогла відновити Нотр-Дам.

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