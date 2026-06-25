GTA 6: цена предзаказа, системные требования и сколько было потрачено на проект

Студия Rockstar Games сегодня, 25 июня, открыли предзаказ на Grand Theft Auto 6.

Читай, сколько потратили на GTA 6, сколько стоит предзаказ и какие минимальные и максимальные системные требования необходимы для комфортной игры – в материале.

Сколько потратили на GTA 6

Согласно финансовому отчету материнской компании, чистый производственный бюджет проекта, разработка которого стартовала в 2020 году, уже превысил отметку в 1 миллиард долларов.

Эта астрономическая сумма, в десять раз превышающая расходы на среднестатистическую AAA-игру, включает непосредственное создание открытого мира, маркетинг, дальнейшую техническую поддержку и интеграцию будущих онлайн-сервисов.

Глава Take-Two Штраус Зельник, как отмечает ITC, подтвердил, что полноценный релиз GTA 6 состоится без дополнительных задержек 19 ноября 2026 на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S, тогда как выход версии для ПК, ожидается в начале 2027 года.

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GTA 6: сколько стоит предзаказ

В Украине предзаказы долгожданного экшена уже стартовали на официальных цифровых площадках. Разработчики предложили геймерам два варианта издания:

базовое, стоимость которого составляет 3499 гривен,

и Ultimate Edition за 4299 гривен.

Владельцы расширенной версии получат стартовый набор для многопользовательской игры, эксклюзивную коллекцию премиального транспорта, оружия, одежды, а также уникальные опции полной кастомизации автомобилей и доступ к дополнительным сюжетным активностям и событиям, интегрированным в историю главных героев Джейсона и Люсии.

Кроме того, за оформление покупки до 20 ноября все игроки гарантированно получат бонусный набор Vintage Vice City Pack с винтажным автомобилем Vapid Stanier 1955, дополнительным гаражом возле района Оушен-Бич и тематическими прически.

Минимальные и максимальные требования для GTA 6

Что касается будущих системных требований для ПК-версии, то для запуска игры на минимальных настройках в разрешении 1080p понадобится

процессор уровня Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600,

от 16 до 32 ГБ оперативной памяти

тавидеокарта класса NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600 XT,

Для ультра-настроек в 4K с трассировкой лучей понадобится передовое железо с видеокартой RTX 4090 или RTX 5080 и высокоскоростным NVMe SSD-накопителем.

Фото: PlayStation Store.

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