Скіфе, що ти тут робиш? ДСНС і Stalker 2 запустили кампанію про мінну безпеку

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що запускають унікальний проект разом зі S.T.A.L.K.E.R. 2. Він стосуватиметься мінної безпеки. З огляду на те що у Сталкера грають мільйони дітей та дорослих, це допоможе методом гри дізнатися більше про небезпеку від зброї, що чатує навколо. Розповідаємо про колабу більше.

ДСНС і Stalker 2 розкажуть про мінну безпеку

Торік ЮНІСЕФ та Rating Group провели дослідження, за яким визначили, що підлітки 14-17 років, а надто ті, що живуть у селах, найбільш схильні до ризикованої поведінки.

“Надихнутися” на неї можна у фільмах, іграх чи будь-де, де романтизується небезпечний спосіб життя, насилля, залежності тощо. Аби поговорити з дітьми через їхнє середовище та канали споживання інформації, ДСНС та розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 об’єдналися.

Студія GSC Game World створила спецпроект у межах гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Креативом займалася команда ROCKETS Growth R&D.

У матеріалах йдеться, що нині Україна — одна з найбільш замінованих країн у світі. І потенційно забрудненими вважаються близько 137 тис. кв. км

(або 23% від загальної площі держави).

53% українських підлітків схильні до небезпечної поведінки, хоча добре поінформовані про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами. У особливій зоні ризику — діти та підлітки, насамперед хлопці 14-17 років.

Хлопці 14-17 років найбільше свого вільного часу проводять саме за комп’ютерними іграми. А нещодавній вихід довгоочікуваного Сталкера став чудовим приводом, аби об’єднатися.

Повідомлення про мінну небезпеку інтегрували безпосередньо у відеоряд, на основі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, головним героєм кампанії став сталкер Скіф.

Це стало способом поговорити про реальну небезпеку у віртуальному світі. Головний меседж: у грі воскреснути можна, а в житті — ні.

Скіф пояснює підліткам базові правила поведінки з підозрілими чи вибухонебезпечними предметами.

Stalker 2 — це феномен, який захоплює молодь. Тому ми вирішили показати нативно, як виглядають ці вибухонебезпечні предмети на нашій території. Запуск вже відбувся. У грі все це вже можна протестувати, — каже креативний директор Rockets. Growth R&D Сергій Артеменко.

А ще Вікна-Новини розповідали про не менш геніальну гру. Коли вийде Відьмак 4 і що відомо вже про майбутню розробку?

Фото: Steam

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!