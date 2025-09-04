Осінній розпродаж Steam 2025: дата проведення днів знижок

Steam — сервіс компанії Valve, відеорозробника ігор, що надає різні види послуг: від багатокористувацьких ігор до спілкування гравців між собою. Зовсім скоро на офіційному сайті відбудеться щорічна подія — великі сезонні знижки. Читай у матеріалі, коли буде осінній розпродаж у Steam та чому традиційна дата змінилась.

Коли буде осінній розпродаж Steam: дата проведення події

Цьогоріч дати дещо змістились відносно минулих років, і розпродаж ігор почнеться раніше. У тебе буде цілий тиждень, щоб встигнути обрати гру: з 29 вересня по 6 грудня відбуватиметься лавина знижок.

Річ у тім, що у сезонні розпродажі знижки на велику кількість ігор можуть досягати 95% від повної вартості, а на деякі взагалі може бути знижка розміром 100% — тобто тобі взагалі не доведеться нічого платити!

Раніше, подія з осінніми знижками відбувалась ледь не взимку: у 2024 році тиждень розпродажу закінчився аж у грудні. Зазвичай він припадав на листопад, і ком’юніті було не сильно цьому задоволено.

Цього року ситуація змінилась: нарешті цей розпродаж припадатиме майже на середину сезону. Це було зроблено для того, аби подія повністю відповідала своїй назві та сезону проведення.

Інші фестивалі та знижки у Steam 2025 року

Окрім осіннього розпродажу, на який усі з нетерпінням чекають, також є інший перелік різних фестивалів, днів знижок та подій, які будуть проводитися на платформі, починаючи з вересня і закінчуючи аж у перші дні наступного року.

Фестиваль політичних симуляторів: з 8 по 15 вересня. Осінній розпродаж у Steam 2025 року: з 29 вересня по 6 жовтня. Жовтневий фестиваль Іграм бути 2025 року: з 13 по 20 жовтня. Страхи в Steam 4: з 27 жовтня по 3 листопада. Фестиваль ігор про тварин: з 10 по 17 листопада. Фестиваль спорту: з 8 по 15 грудня. Зимовий розпродаж у Steam: з 18 грудня 2025 року — по 5 січня 2026 року.

