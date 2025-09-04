Осенняя распродажа Steam 2025: дата проведения дней скидок

Steam — сервис компании Valve, видеоразработчика игр, предоставляющий различные виды услуг: от многопользовательских игр до общения игроков между собой. Совсем скоро на официальном сайте состоится ежегодное событие — большие сезонные скидки. Читай в материале, когда будет осенняя распродажа в Steam и почему традиционная дата изменилась.

Когда будет осенняя распродажа Steam: дата проведения события

В этом году дать несколько сместились по отношению к прошлым годам, и распродажа игр начнется раньше. У тебя будет целуя неделя, чтобы успеть выбрать игру: с 29 сентября по 6 декабря будет проходить лавина скидок.

Дело в том, что в сезонные распродажи скидки на большое количество игр могут достигать 95% от полной стоимости, а на некоторые вообще может быть скидка в размере 100% – то есть тебе вообще не придется ничего платить!

Ранее событие с осенними скидками происходило чуть ли не зимой: в 2024 году неделя распродажи закончилась в декабре. Обычно он приходился на ноябрь, и комьюнити было не сильно этому удовлетворено.

В этом году ситуация изменилась: наконец эта распродажа будет приходиться почти на середину сезона. Это было сделано для того, чтобы событие полностью соответствовало своему названию и сезону проведения.

Другие фестивали и скидки в Steam 2025

Кроме осенней распродажи, которой все с нетерпением ждут, также есть другой перечень различных фестивалей, дней скидок и событий, что будут проводиться на платформе, начиная с сентября и заканчивая только в первые дни следующего года.

Фестиваль политических симуляторов: с 8 по 15 сентября. Осенняя распродажа в Steam 2025: с 29 сентября по 6 октября. Октябрьский фестиваль Игр быть в 2025 году: с 13 по 20 октября. Страхи в Steam 4: с 27 октября по 3 ноября. Фестиваль игр о животных: с 10 по 17 ноября. Фестиваль спорта: с 8 по 15 декабря. Зимняя распродажа в Steam: с 18 декабря 2025 года — по 5 января 2026 года.

