Лучшие хоррор-игры для твоего досуга: ужасы, мистика и устрашающие монстры

Когда на улице становится слишком прохладно, чтобы искать острых ощущений за пределами дома, на помощь приходят компьютерные игры. Некоторые из них жуткие настолько, что могут оставить без сна.

Издание Gamespot предлагает лучшие хоррор-игры, которые не оставят равнодушными и испугают до икотки. Если любишь щекотать свои нервы напряженными и страшными сюжетами, то читай подборку дальше в материале.

Лучшие хоррор-игры: подборка для осеннего досуга дома

Alien. Isolation

На космической станции Севастополь главная героиня Аманда пытается узнать правду о судьбе своей матери Эллен Рипли. Это легче сказать, чем сделать, поскольку станция Севастополь — смертельная ловушка, полная жителей, которые с удовольствием ударят нож в спину.

А еще тебя будет постоянно преследовать Ксеноморф, который может появиться в любой момент. Это самое лучшее цифровое воспроизведение мира Чужого и его ужасного талисмана.

Amnesia. The Bunker

Игра повествует об ужасах времен Первой мировой войны. Игрок должен скрываться в заброшенном бункере, где его преследует создание, которое невозможно увидеть заранее.

Монстр не действует по сценарию, а на ход событий влияет то, что делает игрок. Атмосфера замкнутого пространства усугубляет страх, а дефицит ресурсов заставляет обдумывать каждый шаг, чтобы не стать жертвой.

The Mortuary Assistant

В центре истории — главная героиня, работающая патологоанатомом в морге. В определенный момент привычная для нее работа превращается в ужас, когда в морге происходят удивительные и страшные события. Существа, которые должны быть мертвыми, неожиданно проявляют себя, заставляя игрока сомневаться в реальности происходящего.

The Outlast Trials

Группа испытуемых должна выжить в лаборатории жуткой корпорации, избегая страшных существ. Игра поддерживает кооперативный режим до четырех игроков, так что играть вместе не так страшно.

Но в одиночном режиме атмосфера настолько напряжена, что каждый звук и движение в темноте заставляют бояться.

Phasmophobia

Phasmophobia — это кооперативная игра для нескольких игроков, где становишься охотником на привидений и исследуешь различные проклятые локации. С помощью профессиональных принадлежностей нужно определить тип призрака и не попасть в его лапы. В игре есть голосовое управление и возможность играть в VR.

Resident Evil 2 Remake

Город Раккун-сити становится жертвой неизвестного зомби-вируса, который превращает его обитателей в монстров. Два главных героя — офицер полиции и девушка, которая ищет старшего брата — должны исследовать, что произошло. Однако на них постоянно охотятся мутировавшие и страшные чудовища, а также злодеи, преследующие собственные цели.

Little Nightmares

Little Nightmares — это интерпретация детских кошмаров, где ты играешь за маленького персонажа. Он пытается выжить в страшном мире, полном удивительных монстров. А каждая локация наполнена фигурами, словно сошедшими с детских страшилок, что делает атмосферу игры действительно напряженной.

Until Dawn

Интерактивный фильм, где игроки могут руководить группой подростков, оказавшихся в заброшенном лесном доме. Каждое решение влияет на сюжет, а судьбы персонажей зависят от действий игрока.

В игре много финалов, так что в нее можно поиграть несколько раз, чтобы выйти на желаемый финал.

Silent Hill 2 Remake

Римейк уже классической игре ужасов. В центре истории — мужчина, отправляющийся в загадочный город из-за письма, полученного от покойной жены.

Атмосфера напряженности, мрачности, тот самый странный туман, окутанный Сайлент Хилл — все это делает игру обязательной к прохождению.

The Evil Within

Детектив Себастьян Кастелланос отправляется в страшный мир, наполненный монстрами и жуткими загадками. Это психологический хоррор, он будет действовать на нервы и станет настоящим испытание твоей выносливости.

Observation

Ты окажешься на космической станции и будешь играть за искусственный интеллект, который пытается разобраться в происходящих событиях. В игре отлично показана тревожная атмосфера и чувство одиночества в космосе.

The Complex: Expedition

Игра создана на основе лиминальных пространств. Здесь игроки исследуют тревожные локации, которые как будто находятся между реальностью и фантазией. Это визуально страшная игра, где сопутствует постоянное чувство тревоги и дезориентации.

Dead Space

Классический космический хоррор на новый лад, где игрока подстерегают жуткие некроморфы. Удручающая атмосфера космического корабля, погруженного в темноту, заставляет нервничать до самого финала.

DayZ

Симулятор выживания в открытом мире. На каждом шагу тебя ждут зомби и другие игроки, которые могут быть еще опаснее. Это игра, которая демонстрирует суровый постапокалиптический мир. Здесь придется заботиться о своих базовых потребностях и избегать инфицированных.

Alan Wake 2

Продолжение истории писателя, чьи литературные ужасы оживают в реальном мире. Главному герою придется противостоять мистическим силам с помощью собственного ума.

Это настоящая находка для любителей мистики и триллера, а также для тех, кто обожает проработанные хоррор-игры.

А раньше мы рассказывали, что известно об игре Threedayz: Orc Hunters и когда она выйдет. Да, это именно та игра, которая рассказывает об обороне Мариуполя.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!