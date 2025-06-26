Когда летняя распродажа в Steam 2025: не упусти начала, чтобы успеть за сумасшедшими скидками

Летняя распродажа в Steam — настоящий праздник для геймеров всего мира. Каждый год в июне платформа запускает масштабную акцию, когда цены на игры стремительно падают, а желание пополнить свою библиотеку возрастает невероятно.

Когда начнется летняя распродажа в Steam 2025 — рассказываем в материале.

Когда летняя распродажа в Steam 2025

Steam — это ведущий онлайн-сервис, через который можно покупать, загружать и запускать компьютерные игры. Его создала зарегистрированная в штате Вашингтон американская компания Valve. Кроме игр, там есть моды, DLC, сообщество геймеров, достижения и сезонные распродажи со скидками.

Следующий сезон скидок уже на старте.

Нынешняя летняя распродажа в Steam начнется 26 июня 2025 года в 20:00 по киевскому времени и продлится ровно две недели — до 10 июля.

Это одна из четырех главных сезонных распродаж Steam, которую игроки ждут с нетерпением, потому что именно в это время можно найти хиты за пол цены, а иногда и с бешеной скидкой до 90%.

Кто-то наконец купит блокбастер, давно бывший в списке желаемого, а кто-то откроет для себя волшебный инди-мир, на который раньше не решался потратить деньги.

Valve пока не открывает полный список скидок, но уже обнародовала трейлер с подборкой игр, точно участвующих в летней распродаже Steam 2025.

Игры, которые точно получат скидку на летней распродаже 2025

American Truck Simulator

Slay the Princess – The Pristine Cut

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered

The Lord of the Rings: Return to Moria

Bodycam

Slime Rancher 2

A Little to the Left

Timberborn

GTFO

Lethal Company

PICO PARK 2

Medieval Dynasty

The Long Drive

Vampire Survivors

MechWarrior 5: Clans

Foxhole

UFO 50

Balatro

Страница распродажи появится на платформе Steam сразу с началом акции, и тогда можно будет охотиться на выгодные предложения. Но лучше заранее составить список желаемого, чтобы не потеряться среди скидок.

Поинтересуйся также, когда выйдет Ведьмак 4, фантастическая видеоигра, предыдущие части которой уже понравились миллионам фанатов.

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