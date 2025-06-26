Коли літній розпродаж у Steam 2025: не проґав початку, щоб встигнути за шаленими знижками

Літній розпродаж у Steam — це справжнє свято для геймерів усього світу. Щороку в червні платформа запускає масштабну акцію, коли ціни на ігри стрімко падають, а бажання поповнити свою бібліотеку зростає неймовірно.

Коли розпочнеться літній розпродаж у Steam 2025 — розповідаємо у матеріалі.

Коли літній розпродаж у Steam 2025

Steam — це провідний онлайн-сервіс, через який можна купувати, завантажувати та запускати комп’ютерні ігри. Його створила зареєстрована в штаті Вашингтон американська компанія Valve. Крім ігор, там є моди, DLC, спільнота геймерів, досягнення та сезонні розпродажі зі знижками.

Наступний сезон знижок вже на старті.

Цьогорічний літній розпродаж у Steam розпочнеться 26 червня 2025 року о 20:00 за київським часом і триватиме рівно два тижні — до 10 липня.

Це один із чотирьох головних сезонних розпродажів Steam, який гравці чекають з нетерпінням, бо саме в цей час можна вполювати хіти за пів ціни, а іноді й із шаленою знижкою до 90%.

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Хтось нарешті купить блокбастер, що давно був у списку бажаного, а хтось відкриє для себе чарівний інді-світ, на який раніше не наважувався витратити гроші.

Valve поки не відкриває повний список знижок, але вже оприлюднила трейлер із добіркою ігор, які точно беруть участь у літньому розпродажі Steam 2025. Ось що там буде:

Ігри, що точно отримають знижку на літньому розпродажі 2025

American Truck Simulator

Slay the Princess – The Pristine Cut

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered

The Lord of the Rings: Return to Moria

Bodycam

Slime Rancher 2

A Little to the Left

Timberborn

GTFO

Lethal Company

PICO PARK 2

Medieval Dynasty

The Long Drive

Vampire Survivors

MechWarrior 5: Clans

Foxhole

UFO 50

Balatro

Сторінка розпродажу з’явиться на платформі Steam одразу з початком акції, і тоді вже можна буде полювати на вигідні пропозиції. Але краще заздалегідь скласти список бажаного, щоб не загубитися серед знижок.

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