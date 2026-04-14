Metro 2039: когда и где смотреть Xbox First Look

После длительного молчания и многочисленных слухов игровой мир получил официальное подтверждение: серия Metro возвращается.

Компания Microsoft совместно со студией 4A Games и издателем Deep Silver объявили о проведении специального цифрового мероприятия Xbox First Look: Metro 2039.

Мировая премьера следующей части легендарной пост-апокалиптической франшизы состоится уже в этот четверг, 16 апреля 2026 года. Это будет четвертая полноценная игра основной линейки, которая продолжит историю, начатую в Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus.

Metro 2039: что известно об анонсе игры

Трансляция Xbox First Look: Metro 2039 стартует 16 апреля в 19:00 по киевскому времени. Показ пройдет в формате на официальном канале Xbox. Организаторы подготовили масштабную локализацию: субтитры будут доступны на 28 языках, включая украинский.

Для зрителей с нарушением зрения или слуха предусмотрены версии с аудиодескрипцией и переводом на американский жестовой язык (ASL). Сразу после завершения эфира Xbox Wire опубликует расширенный материал со всеми подробностями анонса и ключевыми новостями.

Хотя официальный показ запланирован на четверг, база данных IGDB за два дня до анонса открыла часть сюжетных деталей. События игры разворачиваются в 2039 году, четыре года спустя после финала Metro Exodus и четверть века после ядерного апокалипсиса.

Главным антагонистом, по данным утечки, выступит хорошо знакомый фанатам серии спартанец Хантер. Однако теперь он предстает в роли фанатичного лидера тоталитарного режима под названием Новорех, правящего в туннелях метро из-за страха и пропаганды, готовя население к новой войне за поверхность против неизвестного врага.

Главным героем на этот раз станет не Артем, а новый персонаж — The Stranger, скрывавшийся в пустошах за пределами города, но призраки прошлого и ужасные кошмары заставляют его нарушить клятву и вернуться в единственное место, которое он стремился забыть навсегда — обратно в метро.

Интересно, что разработка проходила на фоне структурных изменений в студии: основной процесс ведет 4A Games Malta, тогда как оставшаяся в Украине часть команды теперь работает под брендом Reburn.

Фото: Xbox.

