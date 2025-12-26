Видеоигры полезны, но следует соблюдать меру: ученые об их пользе

Долгое время видеоигры считали пустой тратой времени, однако последние научные исследования 2024-2025 годов доказывают обратное. Оказывается, правильный выбор игр и умеренность в гейминге могут значительно улучшить когнитивные способности и даже замедлить старение мозга — детали The Washington Post читай в материале.

Как играть в видеоигры, чтобы улучшались когнитивные способности

Согласно исследованию, опытные игроки демонстрируют впечатляющие результаты: их мозг выглядит в среднем на четыре года моложе биологического возраста. Ученые объясняют это тем, что видеоигры, как музыка или изобразительное искусство, стимулируют нейронные связи, защищающие мозг от возрастных изменений.

Другое исследование показало, что игроки в стратегию StarCraft II имеют более эффективные механизмы обработки информации. Их мозг демонстрирует более высокую связность в зонах, ответственных за визуальное внимание и исполнительные функции.

Специалисты отмечают, что обычные мобильные приложения для тренировки памяти часто имеют ограниченный эффект — они развивают только узкий навык. Зато сложные видеоигры предлагают:

обучение обучению: динамические игры заставляют игрока принимать мгновенные решения в хаотической среде, что улучшает визуальное внимание и способность быстрее усваивать новую информацию.

сложные среды: в отличие от простых упражнений игры являются симуляциями сложных ситуаций, где нужно управлять многими ресурсами одновременно.

Исследователи отмечают: как только ты становишься экспертом в игре, ее когнитивная польза снижается. Профессор Шон Грин из Университета Висконсина советует выбирать новые игры, чтобы мозг оставался в тонусе, нужно браться за игры, которые кажутся тяжелыми или непривычными.

В то же время гейминг должен быть частью сбалансированной жизни, включающей:

умеренность: большинство положительных эффектов наблюдалось при коротких сессиях (30–60 минут).

жизненный баланс: видеоигры не могут заменить физическую активность, полноценный сон и живое общение.

предотвращение зависимости: важно следить, чтобы игры не наносили вреда реальной жизни, профессиональной деятельности или отношениям.

По состоянию на 2025 год, наука рассматривает видеоигры как мощный инструмент для поддержания ментального здоровья. Главное — выбирать игры с высокой когнитивной нагрузкой и соблюдать меру.

