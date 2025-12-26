Відеоігри корисні, але слід знати міру: вчені про їх користь

Тривалий час відеоігри вважали марною тратою часу, проте останні наукові дослідження 2024–2025 років доводять зворотне. Виявляється, правильний вибір ігор та помірність у геймінгу можуть значно покращити когнітивні здібності та навіть сповільнити старіння мозку — деталі від The Washington Post читай у матеріалі.

Як грати у відеоігри, щоб покращувались когнітивні здібності

Згідно з дослідженням, досвідчені гравці демонструють вражаючі результати: їхній мозок виглядає в середньому на чотири роки молодшим за біологічний вік. Науковці пояснюють це тим, що відеоігри, як і музика чи образотворче мистецтво, стимулюють нейронні зв’язки, що захищають мозок від вікових змін.

Інше дослідження показало, що гравці в стратегію StarCraft II мають ефективніші механізми обробки інформації. Їхній мозок демонструє вищу зв’язність у зонах, відповідальних за візуальну увагу та виконавчі функції.

Фахівці зазначають, що звичайні мобільні додатки для тренування пам’яті часто мають обмежений ефект — вони розвивають лише вузьку навичку. Натомість складні відеоігри пропонують:

навчання навчанню: динамічні ігри змушують гравця приймати миттєві рішення в хаотичному середовищі, що покращує візуальну увагу та здатність швидше засвоювати нову інформацію.

складні середовища: на відміну від простих вправ, ігри є симуляціями складних ситуацій, де потрібно керувати багатьма ресурсами одночасно.

Дослідники наголошують: щойно ти стаєш експертом у грі, її когнітивна користь знижується. Професор Шон Грін з Університету Вісконсіна радить обирати нові ігри, щоб мозок залишався в тонусі, потрібно братися за ігри, які здаються важкими або незвичними.

Водночас, геймінг має бути частиною збалансованого життя, що включає:

помірність: більшість позитивних ефектів спостерігалися при коротких сесіях (30–60 хвилин).

життєвий баланс: відеоігри не можуть замінити фізичну активність, повноцінний сон та живе спілкування.

запобігання залежності: важливо стежити, щоб ігри не завдавали шкоди реальному життю, професійній діяльності чи стосункам.

Станом на 2025 рік наука розглядає відеоігри як потужний інструмент для підтримки ментального здоров’я. Головне — обирати ігри з високим когнітивним навантаженням та знати міру.

