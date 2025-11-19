Сталкер 2 заборонили в РФ: розробників визнали “небажаною організацією” через русофобію

Генеральна прокуратура Росії оголосила українську студію GSC Game World, розробника серії ігор S.T.A.L.K.E.R., небажаною організацією на території РФ.

Сталкер 2 заборонили в РФ: що відомо

Про це повідомила російська Генпрокуратура, посилаючись на фінансову підтримку Збройних сил України та русофобський контент у грі S.T.A.L.K.E.R.

За даними відомства, діяльність GSC Game World загрожує конституційному ладу та безпеці Росії. Студія нібито перераховувала кошти на підтримку ЗСУ та просувала агресивні русофобські наративи через ігри, зокрема S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Сайт компанії вже заблоковано в РФ, а будь-яка взаємодія з нею може призвести до кримінальної відповідальності для росіян.

GSC Game World — українська компанія з Києва, відома франшизою S.T.A.L.K.E.R., натхненною Чорнобилем і Зоною відчуження. S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшов у 2024 році та став хітом, попри бойкот у РФ. Студія відкрито підтримує Україну, жертвуючи на армію та ЗСУ.

Рішення РФ — це частина кампанії проти недружніх іноземних організацій, подібно до заборони Meta чи інших. У Росії гра S.T.A.L.K.E.R. 2 не продається, а фанати закликають позбутися продукції студії.

