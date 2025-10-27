Чому не приходить національний кешбек на карту: в Мінекономіки пояснили, що з виплатами

Починаючи з вересня українці помічають затримки виплат за програмою Національного кешбеку. Міністерство економіки пояснило, в чому причина. Деталі — у матеріалі.

Чому не приходить національний кешбек за серпень 2025

В Мінекономіки повідомляють, що затримка виплат національного кешбеку пояснюється не змінами правил чи умов фінансування, а суто технічними процесами:

Виплати за серпень виявилися рекордними за обсягом.

Тобто кількість учасників програми та загальна сума нарахувань виросли так сильно, що стандартний алгоритм обробки даних потребує більше часу, ніж зазвичай.

У відомстві кажуть: кошти обов’язково отримають усі учасники програми — без винятків і у повному обсязі.

Просто система проходить через низку технічних процедур, які мають покращити її точність, безпеку й коректність зарахувань.

Над пришвидшенням процесу працює команда державних і приватних партнерів. Координатором Національного кешбеку є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Також в реалізації проекту беруть участь Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, Ощадбанк та інші уповноважені банки.

Технологічну підтримку забезпечують Mastercard і Visa, які відповідають за стабільність платіжних систем.

Уряд запевняє: усі, хто бере участь у програмі, отримають свої виплати найближчим часом.

У Мінекономіки дякують українцям, які продовжують підтримувати національного виробника й активно долучаються до акцій, що розвивають українську економіку.

Чому не приходить національний кешбек — загальні причини

Окрым тимчасових, існують типові причини, з яких можуть статися затримки виплат за програмою Національний кешбек:

Велика кількість заявок — система потребує більше часу на перевірку.

Технічні оновлення або збої.

Затримки з боку банків — деякі банки мають власні внутрішні процедури перевірки переказів, що затримує їх.

Відбувається додаткова перевірка даних — якщо система виявляє неточності у даних користувача.

Тимчасові обмеження фінансування — у разі, якщо держава або партнери програми очікують чергове бюджетне фінансування чи погодження платежів.

