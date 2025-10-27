Почему не приходит национальный кэшбек на карту: в Минэкономики объяснили, что с выплатами

Начиная с сентября украинцы замечают задержки выплат по программе Национального кешбэка. Министерство экономики объяснило, в чем причина. Подробности — в материале.
Почему не приходит национальный кешбэк за август 2025 года
В Министерстве экономики сообщают, что задержка выплат национального кешбэка объясняется не изменением правил или условий финансирования, а исключительно техническими процессами:
Выплаты за август оказались рекордными по объему.
То есть количество участников программы и общая сумма начислений выросли настолько, что стандартный алгоритм обработки данных требует больше времени, чем обычно.
В ведомстве говорят: средства обязательно получат все участники программы — без исключений и в полном объеме.
Просто система проходит через ряд технических процедур, которые должны повысить её точность, безопасность и корректность зачислений.
Над ускорением процесса работает команда государственных и частных партнёров. Координатором Национального кешбэка является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Также в реализации проекта принимают участие Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и другие уполномоченные банки.
Технологическую поддержку обеспечивают Mastercard и Visa, которые отвечают за стабильность платёжных систем.
Правительство заверяет: все, кто участвует в программе, получат свои выплаты в ближайшее время.
В Министерстве экономики благодарят украинцев, которые продолжают поддерживать национального производителя и активно участвуют в акциях, развивающих украинскую экономику.
Почему не приходит национальный кешбэк — общие причины
Кроме временных факторов, существуют типичные причины, по которым могут происходить задержки выплат по программе Национальный кешбэк:
- Большое количество заявок — системе требуется больше времени на проверку.
- Технические обновления или сбои.
- Задержки со стороны банков — некоторые банки имеют собственные внутренние процедуры проверки переводов, что их замедляет.
- Происходит дополнительная проверка данных — если система выявляет неточности в данных пользователя.
- Временные ограничения финансирования — в случае, если государство или партнёры программы ожидают очередное бюджетное финансирование или согласование платежей.
