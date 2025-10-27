Почему не приходит национальный кэшбек на карту: в Минэкономики объяснили, что с выплатами

Начиная с сентября украинцы замечают задержки выплат по программе Национального кешбэка. Министерство экономики объяснило, в чем причина. Подробности — в материале.

Почему не приходит национальный кешбэк за август 2025 года

В Министерстве экономики сообщают, что задержка выплат национального кешбэка объясняется не изменением правил или условий финансирования, а исключительно техническими процессами:

Выплаты за август оказались рекордными по объему.

То есть количество участников программы и общая сумма начислений выросли настолько, что стандартный алгоритм обработки данных требует больше времени, чем обычно.

В ведомстве говорят: средства обязательно получат все участники программы — без исключений и в полном объеме.

Просто система проходит через ряд технических процедур, которые должны повысить её точность, безопасность и корректность зачислений.

Над ускорением процесса работает команда государственных и частных партнёров. Координатором Национального кешбэка является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Также в реализации проекта принимают участие Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и другие уполномоченные банки.

Технологическую поддержку обеспечивают Mastercard и Visa, которые отвечают за стабильность платёжных систем.

Правительство заверяет: все, кто участвует в программе, получат свои выплаты в ближайшее время.

В Министерстве экономики благодарят украинцев, которые продолжают поддерживать национального производителя и активно участвуют в акциях, развивающих украинскую экономику.

Почему не приходит национальный кешбэк — общие причины

Кроме временных факторов, существуют типичные причины, по которым могут происходить задержки выплат по программе Национальный кешбэк:

Большое количество заявок — системе требуется больше времени на проверку.

Технические обновления или сбои.

Задержки со стороны банков — некоторые банки имеют собственные внутренние процедуры проверки переводов, что их замедляет.

Происходит дополнительная проверка данных — если система выявляет неточности в данных пользователя.

Временные ограничения финансирования — в случае, если государство или партнёры программы ожидают очередное бюджетное финансирование или согласование платежей.

