Кэшбек за апрель 2026: когда поступят выплаты и до какой даты их нужно потратить

Кабинет Министров Украины принял стратегическое решение продолжить действие экспериментального проекта Национального кэшбека, направленного на поддержку отечественных производителей.

Параллельно в Министерстве экономики Украины дали исчерпывающие разъяснения по поводу механизма и сроков выплаты за покупки, совершенные гражданами в апреле — читай в материале, почему не приходит Нацкешбек за апрель и когда следует ожидать средства.

Когда придет национальный кэшбек за апрель

Уже 3 июля на карту поступят апрельские выплаты, и по инициативе Министерства экономики будет предоставлен еще один дополнительный месяц, чтобы все могли удобно воспользоваться средствами на счете, — сообщает Thedigital.gov.ua. Деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки украинских товаров или донатов на армию до 31 июля включительно.

Вместе с апрельскими выплатами вы также получите кэшбек за топливо — до 1000 гривен. Этот антикризисный инструмент действовал весной, чтобы поддержать водителей во время скачка мировых цен.

Читать по теме Национальный кэшбек продлен до 2028 года: Кабмин принял новые условия выплат Правительство приняло решение о продлении проекта до 2028 года.

Поэтому планируйте покупки, оплату услуг или донаты до 31 июля. Все средства, которые вы не успеете использовать до этой даты, автоматически вернутся в государственный бюджет.

Кэшбек за май, июнь и последующие месяцы относится ко второму этапу программы, поэтому для этих накоплений действуют другие сроки использования. Эти выплаты можно будет использовать до конца месяца, в котором прекратят или отменят военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Раньше мы рассказывали, на что можно потратить Национальный кэшбек – читай в материале, какие товары можно купить за эти деньги.

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