Кэшбек за апрель 2026: когда поступят выплаты и до какой даты их нужно потратить

Кабинет Министров Украины принял стратегическое решение продолжить действие экспериментального проекта Национального кэшбека, направленного на поддержку отечественных производителей.
Параллельно в Министерстве экономики Украины дали исчерпывающие разъяснения по поводу механизма и сроков выплаты за покупки, совершенные гражданами в апреле — читай в материале, почему не приходит Нацкешбек за апрель и когда следует ожидать средства.
Когда придет национальный кэшбек за апрель
Уже 3 июля на карту поступят апрельские выплаты, и по инициативе Министерства экономики будет предоставлен еще один дополнительный месяц, чтобы все могли удобно воспользоваться средствами на счете, — сообщает Thedigital.gov.ua. Деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки украинских товаров или донатов на армию до 31 июля включительно.
Вместе с апрельскими выплатами вы также получите кэшбек за топливо — до 1000 гривен. Этот антикризисный инструмент действовал весной, чтобы поддержать водителей во время скачка мировых цен.
Поэтому планируйте покупки, оплату услуг или донаты до 31 июля. Все средства, которые вы не успеете использовать до этой даты, автоматически вернутся в государственный бюджет.
Кэшбек за май, июнь и последующие месяцы относится ко второму этапу программы, поэтому для этих накоплений действуют другие сроки использования. Эти выплаты можно будет использовать до конца месяца, в котором прекратят или отменят военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.
Раньше мы рассказывали, на что можно потратить Национальный кэшбек – читай в материале, какие товары можно купить за эти деньги.
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