До чого сняться гроші: прибуток, витрати, втрати, неприємності чи сюрпризи долі

Бачити монети чи паперові купюри уві сні — це не лише про матеріальне. Часто такий сон є дзеркалом нашого емоційного стану, відносин, бажань або страхів.

Іноді копійка уві сні може важити більше, ніж валіза з доларами — усе залежить від того, як саме вона з’явилася і що ти при цьому відчував (-ла). Тож до чого сняться гроші — розбираємось у матеріалі.

Що означає, коли сняться гроші за сонником Міллера

Для американського психолога Міллера гроші уві сні — це тривоги.

Якщо ти їх знаходиш — чекай дрібних клопотів, але нічого критичного. А от якщо втрачаєш — тоді готуйся до серйозних переживань у реальному житті.

Що означає, коли сняться гроші за сонником Фрейда

Психоаналітик Зигмунд Фрейд, як завжди, йде своїм шляхом. Для нього гроші — це символ сексуальної енергії.

Давати їх комусь — значить ділитися своєю чуттєвістю. А от якщо хтось дає їх тобі — ймовірно, що в житті ти чекаєш любовної ініціативи ззовні.

До чого сняться гроші за Східним сонником

Східний сонник підходить до цього сну філософськи. Якщо уві сні ти рахуєш гроші — значить, у реальному житті шукаєш гармонію або вирішення внутрішніх конфліктів.

А от якщо ти витрачаєш їх з легкістю — це знак, що варто бути обережнішим (-ою) з реальними витратами.

Що значать гроші уві сні за сонником Лоффа

Сонник іншого психоаналітика Лоффа звертає увагу на емоції у сні. Якщо гроші викликали радість — це позитивне передбачення: у житті чекає удача. Якщо ж тобі було тривожно або соромно — можливо, ти переживаєш через власну занижену самооцінку.

Що означає, коли сняться гроші за сонником Хассе

А сонник ясновидиці мадам Хассе дає практичну пораду. Знайти гроші — чекай прибутку, хоч і невеликого. Втратити — до неочікуваних витрат. А от красти купюри уві сні — не найкращий знак: можливі конфлікти або невпевненість у правильності своїх дій.

До чого сняться дрібні, паперові, фальшиві, вкрадені купюри чи монети

А ще у снах має значення, про які саме гроші йдеться. Якщо сняться великі купюри — попереду щось гарне в особистому житті, можливо, нове знайомство чи приємна несподіванка від коханої людини. А от якщо даєш дріб’язок — десь поруч ховається заздрість, особливо від когось зі знайомих.

Якщо у твоїх руках уві сні виявляються вкрадені монети чи купюри — це натяк, що наяву є ризик зробити хибний крок. А рвані купюри натякають: готуйся до неприємностей, можливо, дрібних, але прикрих.

Віддавати останні гроші може здатися гірким досвідом, та насправді це знак, що в реальному житті тобі простягнуть руку допомоги — хтось із близьких буде поруч у потрібний момент.

Паперові купюри віщують зміну роботи або нові професійні виклики. А от фальшиві монети уві сні — серйозний знак. Він натякає на ситуацію, у якій ти або хтось інший може порушити правила чи навіть закон.

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