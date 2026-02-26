Які купюри вилучать з обігу 2 березня та де можна обміняти гроші

Епоха паперових дрібних купюр в Україні остаточно відходить у минуле. У громадян залишається лише кілька днів, щоб перевірити свої гаманці та скарбнички.

Вже з 2 березня 2026 року банкноти низьких номіналів зразків 2003–2007 років перестануть бути засобом платежу. Це означає, що їх більше не прийматимуть у магазинах, аптеках, кафе чи для оплати комунальних послуг.

Національний банк України (НБУ) завершує масштабний перехід на металеві обігові монети, що має зекономити державі мільярди гривень на друці та логістиці.

Які купюри вилучать з обігу з 2 березня: номінали

З обігу вилучаються паперові гроші чотирьох номіналів, які поступово замінювалися монетами протягом останніх років. Мова йде про банкноти:

1 гривня (усіх варіантів дизайну 2003–2007 років);

2 гривні;

5 гривень;

10 гривень.

Важливо розуміти, що ці купюри стають недійсними для розрахунків саме з 2 березня. Якщо ти спробуєш розрахуватися ними на касі супермаркету після цієї дати, касир має повне право відмовити у прийомі такої готівки.

Які купюри вилучать з обігу в березні: де обміняти гроші

Панікувати не варто — процедура обміну буде максимально простою, безкоштовною і триватиме досить довго. Проте умови залежать від того, до якої установи ти звернешся:

Будь-які банки України: обміняти старі купюри на нові монети чи банкноти інших номіналів можна буде в усіх відділеннях упродовж року — до 26 лютого 2027 року включно.

Уповноважені банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ): ці установи прийматимуть застарілі гроші протягом трьох років — до 28 лютого 2029 року включно.

Національний банк України: У регіональних підрозділах НБУ обмін наразі заявлений як безстроковий.

Читати на тему ПриватБанк відмовив ветерану з ампутацією в отриманні картки: в НБУ відреагували Голова Нацбанку особисто доставить картку ветерану.

Основні причини виходу купюр з обігу в 2026

Головна причина такого рішення — прагматизм та економія. Середній термін життя паперової банкноти номіналом 1–10 гривень становить лише 2,5 роки, оскільки вони найчастіше переходять з рук у руки і швидко зношуються. Натомість металеві монети здатні перебувати в обігу 20–25 років.

Окрім довговічності, такий перехід дозволяє:

Зменшити витрати: держава витрачає значно менше ресурсів на карбування монет, ніж на постійний передрук паперових грошей.

Покращити якість готівки: брудні, порвані та зношені купюри, які вже майже 23 роки в обігу, замінюються на чисті та зносостійкі монети.

Спростити логістику: для банків та торговельних мереж обробка монет у довгостроковій перспективі є більш стабільною та дешевшою.

На сьогодні монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень уже стали звичними для українців, тож остаточне вилучення паперових аналогів не має створити значних незручностей у повсякденному житті.

Раніше ми писали, яких купюр найбільше та найменше в українців — читай в матеріалі, чому кількість готівки на руках збільшилася.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!