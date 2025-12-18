ПриватБанк відмовив ветерану з ампутацією в отриманні картки: в НБУ відреагували

Медичний куратор патронатної служби Янгол доставив 20-річного солдата, що втратив усі кінцівки на Харківщині, до відділення ПриватБанку з метою відновлення картки, на яку мають надходити державні виплати — старі картки разом з телефоном були втрачені в бою.

Однак менеджер у відділенні банку відмовив військовослужбовцю в отриманні картки — деталі читай у матеріалі.

Відмовили у відновленні картки, бо немає рук — деталі інциденту та реакція НБУ

Як зазначає військовослужбовиця Олена Толкачова, в отриманні картки відмовили через те, що солдат не міг потримати картку біля обличчя, оскільки втратив руки. Як зазначив менеджер відділення, чоловік мав тримати її сам, іншій людині не дозволено цього робити.

Тримати картку іншій людині не можна… Єдина альтернатива від банку — оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора.

Як висновок, поранений вирішив чекати на протез руки — цей процес може зайняти від місяця аж до року.

Голова Національного банку України Андрій Пишний відреагував на цю ситуацію:

Я з болем прочитав цей допис. Не можу збагнути, про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде! Не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного — не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас.

Сам ПриватБанк у коментарях під дописом військовослужбовиці зазначив, що з’ясовує всі подробиці інциденту і що така ситуація є неприпустимою.

