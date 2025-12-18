Для тебе Новини

ПриватБанк відмовив ветерану з ампутацією в отриманні картки: в НБУ відреагували

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 18 Грудня 2025, 09:37 2 хв.
відмовили у відновленні картки
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь