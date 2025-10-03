“Мізкам треба відпочити”: як бійці заліковують травми під час зустрічей з дітьми

Цими днями в Охматдиті військовослужбовці, які проходять реабілітацію в центрі ментального здоров’я у Ворзелі, зустрілися з маленькими пацієнтами лікарні.

Чимало з них мають ПТСР після важких боїв і втрати побратимів, а дехто відновлюється після катувань і знущань в полоні. Та зустріч з дітьми зігріла серця надією на краще.

Військові відвідали малечу в Охматдиті: як це було

Захисник на ім’я Анатолій, з позивним Бригадир, пішов у військо добровольцем 26 лютого 2022 року. За цей час бачив таке, про що не хочеться ні розповідати, ні згадувати. Зараз він піклується про своє ментальне здоров’я.

— Маю ПТСР після штурмів та боїв. Трішки мізками треба відпочити. Бо це потім виливається в дуже погані моменти.

На цьому заході захисників супроводжували лікарі центру ментального здоров’я. Фахівці кажуть, що такі моменти важливі для реабілітації та відновлення бійців, і надто тих, хто відновлюється після полону.

— Це контакт з дітьми, із зовнішнім світом. І це може позитивно впливати на їхній ментальний стан, адже вони відходять від постійного стресу та перебування в лікарні, — каже психіатр Орест Наволовський.

Дівчинка на ім’я Аня робила розмальовки разом з військовими. Поруч з чоловіками вона почувалася напрочуд впевнено, а згодом поділилася деякими фактами із життя.

— Якось хлопці з мого класу вдарили мене й обізвали. Я витерла сльози, дала одному з них по обличчю, а інші почали тікати.

Мама дитини розповіла, що за свою стійкість та міцність довелося заплатити високу ціну — рік тому її тато зник безвісти на Покровському напрямку. Нині про його долю нічого невідомо.

Цей день довів: в момент, коли Україна переживає драматичні та болісні події, дуже важливо не зневіритися. І прикладом цієї стійкості можуть стати як мужні захисники, так і діти, які продовжують нести світло для інших, попри біль.

