Для тебе Новини

Кількість готівки збільшилася: в НБУ розповіли, яких купюр найбільше та найменше в українців

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 22 Січня 2026, 12:00 3 хв.
скільки купюр на руках в українців
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь