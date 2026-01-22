Кількість готівки збільшилася: в НБУ розповіли, яких купюр найбільше та найменше в українців

Обсяг готівки в обігу в Україні продемонстрував значне зростання, досягнувши позначки у 926,3 мільярда гривень. Протягом 2025 року сума готівки збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд грн), що свідчить про пришвидшення темпів приросту порівняно з 2024 роком, коли цей показник становив 7,6% — деталі читай в нашому матеріалі.

Яка купюра найбільш та найменш популярна в Україні — Нацбанк

В НБУ пов’язують таку динаміку з поступовим відновленням економічної активності, підвищенням рівня заробітних плат та соціальних виплат, а також стійким споживчим попитом на тлі сповільнення інфляції.

Водночас на поведінку громадян вплинули безпекові ризики: інтенсивні атаки на енергетичну інфраструктуру спонукали українців формувати певний запас готівкових коштів.

На 1 січня 2026 року структура готівкового обігу має такий вигляд:

Банкноти: 2,6 млрд штук на суму 916,9 млрд гривень.

Монети: 15,2 млрд штук (обігових та розмінних) на суму 9,3 млрд гривень.

У середньому на одного жителя України припадає 64 банкноти та 193 монети.

Найбільш розповсюдженою банкнотою в гаманцях українців залишається номінал у 500 гривень (26% від загальної кількості), найрідше трапляється купюра у 50 гривень (4,6%).

Крім того, протягом 2025 року зафіксовано цікаві зміни в структурі паперових грошей, зокрема відбулося зростання номіналів 50 та 100 грн: вперше за останні роки їх кількість в обігу зросла (на 6,3% та 4,5% відповідно), що пов’язують із новою тарифною політикою НБУ щодо забезпечення розмінності.

Водночас трапилось скорочення 200-гривневих купюр: їх кількість зменшилась на рекордні 17,6%. Це пояснюється активним заміщенням їх банкнотами номіналом 1 000 гривень та вилученням старих зразків. Банкноти номіналом 5 та 10 гривень продовжують зникати з обігу (скорочення на 8% та 10% відповідно), поступаючись місцем металевим аналогам.

У сегменті монет триває масштабна трансформація. Найвищі темпи приросту показали монети номіналом 5 гривень (+21%) та 10 гривень (+29%), оскільки Національний банк систематично замінює ними паперові гроші низьких номіналів через їхню більшу довговічність.

Зараз триває вилучення 10 копійок: з жовтня 2025 року ці монети поступово виводяться з обігу. За минулий рік було вилучено 3,1 млн штук, хоча їхня частка в загальній масі все ще залишається значною (27,2%).

Загалом статистика початку 2026 року підкреслює перехід України до використання більших номіналів банкнот та зміцнення ролі обігових монет у щоденних розрахунках.

