Копійка за тисячі: які українські монети мають колекційну цінність

Деякі українські дрібні монети можуть коштувати набагато більше, ніж їхній номінал.

Колекціонери готові платити тисячі гривень навіть за 1 копійку, якщо вона рідкісного різновиду. Про такі монети розповіли фахівці видання Обозреватель.

1 копійка 1992 року (різновид 1.11АЕ)

За цю монету на аукціонах можна отримати від 4 000 до 14 000 гривень. Вона має кілька унікальних ознак, які відрізняють її від звичайних копійок:

округла верхівка правого верхнього листка;

великі ягоди на зворотному боці.

Будь уважний (а) існує схожий різновид (1.11АА) з маленькими ягодами, але він не має колекційної цінності.

1 копійка 1992 року (різновид 1.35АА)

Вартість цієї монети може перевищувати 11 000 гривень. Її можна впізнати за такими рисами:

ступінчаста верхівка правого верхнього листка;

маленькі ягоди на зворотному боці.

Існує також різновид 1.35АЕ з великими ягодами, але його вартість значно менша — приблизно 30-50 гривень.

Національний банк випускає нові пам’ятні монети

Національний банк України регулярно випускає пам’ятні монети, які також можуть мати колекційну цінність.

Наприклад, у серпні заплановано випуск двох нових монет.

Монета номіналом 2 гривні 130 років від дня народження Василя Вишиваного. Вона присвячена полковнику Легіону Українських січових стрільців Василю Вишиваному і входить до серії Видатні особистості України. Монета номіналом 5 гривень Опішнянська кераміка. Вона присвячена традиційному українському гончарству з селища Опішня. Ця монета з нейзильберу випущена обмеженим тиражем до 75 тисяч штук і є частиною серії Українська спадщина.

Пам’ятні монети відрізняються високою якістю карбування, художнім оформленням та обмеженим тиражем.

Їх виготовляють як з недорогоцінних, так і з дорогоцінних металів, таких як срібло або золото. Завдяки цим особливостям вони є цікавими об’єктами для колекціонерів та інвесторів.

Якщо ти знайшов (ла) стару монету, яка, на твою думку, може бути цінною, варто звернутися до фахівців або перевірити її на спеціалізованих нумізматичних аукціонах.

