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Монети номіналом 1 та 2 гривні: чи будуть їх змінювати на вимогу суспільства

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Червня 2025, 17:00
1 та 2 гривні
Фото Pixabay

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