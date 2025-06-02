Монети номіналом 1 та 2 гривні: чи будуть їх змінювати на вимогу суспільства

До початку повномасштабної війни у Національному банку України запустили процес зі зміни дизайну монет номіналом 1 та 2 гривень. Нині ж повідомили, що процес зупинено, і 1 гривню та 2 гривні міняти не будуть. Та повністю від ідеї не відмовилися. Її відклали на кращі часи.

Про це розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан для Центру економічної стратегії. Що відомо про монети номіналом 1 та 2 гривні і яку зміну готує Нацбанк — читай у матеріалі.

Монети номіналом 1 гривня та 2 гривні: чи будуть їх змінювати

Ймовірно, через сильну інфляцію під час війни в Україні переглядатимуть номінали монет та банкнот. Монети номіналом 1 та 2 гривні давно стали допоміжними, а не основними у розрахунку, адже за них не можна придбати нічого.

На питання, чи переглядатимуть номінали монет і банкнот, Олексій Шабан нагадав, що з 2021 року українці скаржилися на схожість монет 1 та 2 гривень. Тоді розпочали роботу над зміною дизайну.

Провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін у дизайні однієї з монет, але, на жаль, повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу, і я впевнений, що після стабілізації ситуації в країні ми повернемося до цього питання, — заявив Шабан.

Також він додав, що оновлення монет і банкнот — постійний процес національних банків країн світу.

Однак нині з монетами номіналом 1 гривня та 2 гривні нічого не робитимуть. Ймовірно, після стабілізації ситуації в Україні вийдуть відразу два нових дизайни монет.

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Нові монети 5 грн

Та у 2025 році НБУ хоче випустити нові монети номіналом 5 гривень. Уже цього місяця, у червні, представлять ексклюзивні пам’ятні монети. Про це йшлося у плані НБУ на 2025 рік.

За планом, у червні 2025 виходять монети Опішнянська кераміка і Українська бавовна. САУ Богдана. Вони матимуть номінал 5 грн. Монети увійдуть у серії Українська спадщина та ЗСУ. Тираж — до 75 тисяч.

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