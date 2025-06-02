Очікуємо на стрибок? Що буде з курсом долара у червні 2025

Кінець зими та весна стали для долара часом випробувань та коливань. Українці теж не могли зрозуміти: краще продавати долари чи набрати побільше? Та вже з початку літа вартість валюти зміниться. Яким буде курс долара у червні 2025 — розповімо у матеріалі.

Курс долара у червні 2025: валюта може суттєво здорожчати

Нагадаємо, що торік під час складання державного бюджету на 2025, українці не були дуже оптимістичними. На рік долар у бюджеті закладений по 45 грн. Та нині його можна придбати у середньому по 41 гривні за долар.

Уже з початку літа курс долара може зрости. Про це повідомляють OBOZ.UA з посиланням на фінансову експертку Діляру Мустафаєву. За її словами, курс долара у червні 2025 може зрости до 41,6-42 грн.

Станом на 26 травня за НБУ курс долара становить 41,5.

На підвищення курсу можуть вплинути послаблення інфляції, нові умови співробітництва з ЄС (якщо скасують торгові преференції для експорту). Також курс може залежати від перших урожаїв, ситуації з електроенергією.

Проте різких валютних коливань бути не має, переконана експертка.

Варто враховувати дію режиму “керованої гнучкості”, за якого НБУ зберігає можливість оперативного втручання через валютні інтервенції задля згладжування дисбалансів між попитом і пропозицією.

Різниця курсу долара між купівлею та продажем може бути мінімальною, як і курсів на міжбанку та готівкових ринках.

Загалом курс долара влітку 2025 залежатиме від того, які умови торгівлі створить ЄС, і як швидко Україна зможе до них адаптуватися. На вартість валюти можуть вплинути і події на фронті.

Та найімовірніше, суттєвих та болючих стрибків долара не буде. На випадок скорочення валютних надходжень Україна має міжнародні резерви на рівні $46,7 млрд, що є історичним максимумом за всю історію.

Раніше ми розповідали, чи є сенс купувати долари під час різких коливань.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!