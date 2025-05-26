Экономия

Ожидаем скачка? Что будет с курсом доллара в июне 2025 года

Анастасия Грубрина, журналист сайта 26 мая 2025, 14:30
Курс доллара в июне
Фото Pexels
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