Ожидаем скачка? Что будет с курсом доллара в июне 2025 года

Конец зимы и весна стали для доллара временем испытаний и колебаний. Украинцы тоже не могли понять: лучше продавать доллары или набрать побольше? И уже с начала лета стоимость валюты изменится. Каким будет курс доллара в июне 2025 — расскажем в материале.

Курс доллара в июне 2025: валюта может существенно подорожать

Напомним, что в прошлом году во время составления государственного бюджета на 2025 год, украинцы не были очень оптимистичными. На год доллар в бюджете заложен по 45 грн. Но сейчас его можно купить в среднем по 41 гривне за доллар.

Уже с начала лета курс доллара может вырасти. Об этом сообщают OBOZ.UA со ссылкой на финансовую экспертку Диляру Мустафаеву. По ее словам, курс доллара в июне 2025 года может вырасти до 41,6-42 грн.

По состоянию на 26 мая по НБУ курс доллара составляет 41,5.

На повышение курса может повлиять ослабление инфляции, новые условия сотрудничества с ЕС (если отменят торговые преференции для экспорта). Также курс может зависеть от первых урожаев, ситуации с электроэнергией.

Однако резких валютных колебаний быть не должно, уверена эксперт.

Следует учитывать действие режима “управляемой гибкости”, при котором НБУ сохраняет возможность оперативного вмешательства через валютные интервенции для сглаживания дисбалансов между спросом и предложением.

Разница курса доллара между покупкой и продажей может быть минимальной, как и курсы на межбанке и наличном рынке.

В общем, курс доллара летом 2025 года будет зависеть от того, какие условия торговли создаст ЕС, и как быстро Украина сможет к ним адаптироваться. На стоимости валюты могут отразиться и события на фронте.

Но вероятнее всего, существенных и болезненных скачков доллара не будет. В случае сокращения валютных поступлений у Украины есть международные резервы на уровне $46,7 млрд, что является историческим максимумом за всю историю.

Раньше мы рассказывали, есть ли смысл покупать доллары во время резких колебаний.

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