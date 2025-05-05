Украинцы продают доллары: какой курс, и почему НБУ фиксирует рекорды с 2022 года

На валютном рынке Украины стали происходить удивительные вещи: украинцы продают доллары. Национальный банк Украины зафиксировал уменьшение покупки доллара и увеличение его продажи на сумму $1,9 млрд. Это самые большие объемы продаж с начала 2022 года. Что происходит и стоит ли сейчас что-либо делать с валютой?

Украинцы сдают доллары: какая ситуация на валютном рынке

Несмотря на всеобщий постулат никогда не сдавать валюту, украинцы на фоне новой политики США решили себя обезопасить. С марта 2025 года курс доллара колебался настолько, что потерять деньги было легче, чем заработать.

Поэтому в апреле 2025 года украинцы значительно меньше купили долларов. Люди приобрели валюту на $2,1 млрд, что является наименьшей суммой с сентября 2023 года. Зато продали долларов больше всего с 2022 года.

Несмотря на все, сальдо остается отрицательным. Однако сейчас оно самое низкое за почти два последних года. Похожий показатель был в августе 2023 года. Интересно, что в январе 2025 сальдо было на уровне $1,48 млрд, а сейчас упало до менее $190 млн, что в восемь раз меньше.

Резкие прыжки в лучшую сторону начались с февраля 2025 года. С тех пор отрицательное сальдо сокращается ощутимыми темпами.

В то же время в апреле 2025 года официальный курс евро превысил 47 грн.

Курс доллара 5 мая 2025

На 5 мая 2025 года курс доллара по НБУ 41,7 грн. По сравнению с предыдущими показателями гривна ослабла на 12 копеек.

Однако в обменниках доллар принимают по довольно разному курсу.

Купить доллар можно в пределах 41,5–41,9 грн за доллар.

Продать доллар можно в пределах 41,20–41,40.

В банках курс доллара 5 мая такой:

Приватбанк — 41,20 / 41,80

41,20 / 41,80 Ощадбанк — 41,40 / 41,90

41,40 / 41,90 Райффайзен Банк — 41,51 / 41,77

41,51 / 41,77 ПУМБ — 41,40 / 42,00

41,40 / 42,00 Монобанк — 41,40 / 41,84

После небольшого падения доллар немного укрепил свои позиции. Напомним, что в украинском бюджете на 2025 год доллар был заложен по 45 грн.

Раньше мы рассказывали, есть ли смысл сейчас покупать доллары.

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