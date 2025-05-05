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Украинцы продают доллары: какой курс, и почему НБУ фиксирует рекорды с 2022 года

Анастасия Грубрина, журналист сайта 05 мая 2025, 13:00
Украинцы сдают доллары
Фото Unsplash
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