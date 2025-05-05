Українці продають долари: який курс, і чому НБУ фіксує рекорди з 2022 року

Фото Unsplash На валютному ринку України стали відбуватися дивні речі: українці продають долари. Національний банк України зафіксував зменшення купівлі долара, і збільшення його продажу на суму $1,9 млрд. Це найбільші обсяги продажів з початку 2022 року. Що відбувається і чи варто зараз щось робити з валютою? Українці здають долари: яка ситуація на валютному ринку Попри загальний постулат ніколи не здавати валюту, українці на тлі нової політики США вирішили себе убезпечити. З березня 2025 року курс долара коливався настільки, що втратити гроші було легше, ніж заробити. Тож у квітні 2025 українці купили доларів значно менше. Люди придбали валюту на $2,1 млрд, що є найменшою сумою з вересня 2023 року. Натомість продали доларів найбільше з 2022 року.Фото: НБУ Попри все, сальдо лишається від’ємним. Однак нині воно найнижче за майже два останніх роки. Схожий показник був у серпні 2023. Цікаво, що в січні 2025 року сальдо було на рівні $1,48 млрд, а нині впало до менш як $190 млн, що у вісім разів менше. Різкі стрибки у кращий бік почалися з лютого 2025. Відтоді негативне сальдо скорочується відчутними темпами. Читати на тему Чи можна обміняти старі долари на нові: які правила діють в України Розповідаємо, що відомо про обмін доларів в Україні. Водночас у квітні 2025 офіційний курс євро перевищив 47 грн. Курс долара 5 травня 2025 Станом на 5 травня 2025 року курс долара за НБУ 41,7 грн. Порівняно з попередніми показниками гривня ослабла на 12 копійок. Однак в обмінниках долар приймають за доволі різним курсом. Купити долар можна в межах 41,5-41,9 грн за долар. Продати долар можна в межах 41,20-41,40. У банках курс долара 5 травня такий: Приватбанк — 41,20 / 41,80 Ощадбанк — 41,40 / 41,90 Райффайзен Банк — 41,51 / 41,77 ПУМБ — 41,40 / 42,00 Монобанк — 41,40 / 41,84 Після невеликого падіння долар трохи зміцнив свої позиції. Нагадаємо, що в українському бюджеті на 2025 рік долар був закладений по 45 грн. Раніше ми розповідали, чи є сенс зараз купувати долари.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Валюта, фінанси Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter