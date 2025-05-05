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Українці продають долари: який курс, і чому НБУ фіксує рекорди з 2022 року

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Травня 2025, 13:00
Українці здають долари
Фото Unsplash
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