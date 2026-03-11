Індекс інфляції у лютому 2026 року: зросли ціни на продукти, подешевшав одяг і взуття

Державна служба статистики опублікувала дані про споживчий ринок у лютому 2026 року та показник інфляції.

Детальніше про лютневу статистику — читай у матеріалі.

Індекс інфляції у лютому 2026: які продукти та товари подорожчали

У лютому 2026 року інфляція на споживчому ринку порівняно з січнем склала 1,0%, а порівняно з лютим 2025 року – 7,6%.

Базова інфляція в лютому 2026 року становила 0,7% до січня та 7,0% до лютого 2025 року.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цьому місяці зросли на 1,4%.

Найбільше подорожчали овочі – на 13,0%.

На 0,4–6,1% подорожчали фрукти, хліб, макарони, яйця, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових, соняшникова олія, яловичина, молоко та безалкогольні напої.

Водночас на 0,3–4,1% подешевшало м’ясо птиці, свинина, цукор, масло, сало, кисломолочна продукція та сири.

Ціни на алкоголь та тютюн зросли на 1,2%, зокрема через подорожчання тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,7% (одяг – на 3,0%, взуття – на 2,2%).

Ціни на транспорт зросли на 1,4%, головним чином через подорожчання палива та мастил на 3,3%.

Проїзд у залізничному пасажирському транспорті подешевшав на 2,2%.

У сфері зв’язку ціни піднялися на 5,2%, насамперед через удорожчання мобільного зв’язку на 9,1%.

Читай також: “Не наживайтеся на паніці”: Гетманцев різко відреагував на стрибок цін на пальне.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!