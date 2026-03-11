Индекс инфляции за февраль 2026: цены на продукты выросли, а одежда и обувь подешевели

Государственная служба статистики опубликовала данные о потребительском рынке в феврале 2026 года и показатель инфляции.

Индекс инфляции в феврале 2026: какие продукты и товары подорожали

В феврале 2026 года инфляция на потребительском рынке по сравнению с январем составила 1,0%, а по сравнению с февралем 2025 года — 7,6%.

Базовая инфляция в феврале 2026 года составила 0,7% к январю и 7,0% к февралю 2025 года.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в этом месяце выросли на 1,4%.

Больше всего подорожали овощи — на 13,0%.

На 0,4–6,1% подорожали фрукты, хлеб, макароны, яйца, рыба и продукты из рыбы, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, говядина, молоко и безалкогольные напитки.

В то же время на 0,3–4,1% подешевели мясо птицы, свинина, сахар, масло, сало, кисломолочная продукция и сыры.

Цены на алкоголь и табак выросли на 1,2%, в том числе из-за подорожания табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 2,7% (одежда — на 3,0%, обувь — на 2,2%).

Цены на транспорт выросли на 1,4%, главным образом из-за подорожания топлива и смазочных материалов на 3,3%.

Проезд в железнодорожном пассажирском транспорте подешевел на 2,2%.

В сфере связи цены поднялись на 5,2%, прежде всего из-за подорожания мобильной связи на 9,1%.

