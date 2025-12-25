Цены на квартиры в Украине за год выросли на 10%: где самое дорогое жилье

Украинский рынок недвижимости за последний год заметно подорожал — как в новостройках, так и на вторичном рынке. В среднем рост цен составил около 10%, а одним из ключевых драйверов спроса остаются государственные программы поддержки покупателей жилья.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала эксперт по недвижимости Елена Бондарук.

Что происходит на первичном рынке

По словам эксперта, интерес к квартирам в новостройках пока сдержанный. Даже надежные застройщики вынуждены привлекать покупателей акциями и специальными условиями.

В то же время компании, работающие с государственными программами — в частности, єОселя — имеют лучшие показатели продаж.

Наибольший спрос сосредоточен на уже построенном жилье, так как инвесторы стремятся минимизировать риски. В целом, по словам Бондарук, за год цены на первичке выросли примерно на 10%, аналогичная динамика — и на вторичном рынке.

Согласно данным ЛУН, самый дорогой квадратный метр в новостройках сегодня во Львове — около 1380 долларов. Далее идут Киев (1300 долларов) и Одесса (1100 долларов). В этом году Одесса опередила Ужгород.

Самые доступные новостройки — в Запорожье (570 долларов за кв. м), Сумах (610 долларов) и Харькове (650 долларов).

Вторичный рынок: спрос держится благодаря программам

На вторичном рынке активность поддерживают государственные инициативы, в частности єВідновлення, которая предусматривает компенсацию за разрушенное жилье, а также льготное кредитование через Держмолодьжитло.

Эксперт отмечает, что даже в условиях войны украинцы думают о будущем и охотно покупают квартиры по льготным программам. При этом сделки часто усложняются ограничениями Нацбанка на снятие наличных — не более 100 тысяч гривен в день. Это особенно затягивает процесс в случаях, когда продажа и покупка происходят параллельно.

Несмотря на это, спрос на жилье остается стабильным.

Сколько стоят однокомнатные квартиры

Самые дорогие однушки традиционно во Львове — около 68 тысяч долларов. В Киеве средняя цена составляет 67,5 тысячи долларов, в Ужгороде — 63 тысячи.

Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье — около 15,8 тысячи долларов. В Николаеве однокомнатные квартиры продают в среднем за 20 тысяч долларов, в Харькове — за 22 тысячи.

Стоит отметить, что при анализе не учитывались Херсон и временно оккупированные территории.

Несмотря на рост цен на недвижимость, значительная часть рынка аренды в Украине до сих пор работает без официальных договоров. Аренда на словах кажется более простой и выгодной, однако несет серьезные риски как для арендаторов, так и для собственников жилья.

