Ціни на квартири в Україні за рік зросли на 10%: де найдорожче житло

Український ринок нерухомості за останній рік помітно подорожчав — як у новобудовах, так і на вторинному ринку. У середньому зростання цін склало близько 10%, а одним із ключових драйверів попиту залишаються державні програми підтримки покупців житла.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла експертка з нерухомості Олена Бондарук.

Що відбувається на первинному ринку

За словами експертки, інтерес до квартир у новобудовах поки що стриманий. Навіть надійні забудовники змушені залучати покупців акціями та спеціальними умовами. Водночас компанії, які працюють із державними програмами — зокрема єОселя — мають кращі показники продажів.

Найбільший попит зосереджений на вже збудованому житлі, адже інвестори прагнуть мінімізувати ризики. Загалом, за словами Бондарук, за рік ціни на первинці зросли приблизно на 10%, аналогічна динаміка — і на вторинному ринку.

Згідно з даними ЛУН, найдорожчий квадратний метр у новобудовах сьогодні у Львів — близько 1380 доларів. Далі йдуть Київ (1300 доларів) та Одеса (1100 доларів). Цього року Одеса випередила Ужгород.

Найдоступніші новобудови — у Запоріжжя (570 доларів за кв. м), Суми (610 доларів) та Харків (650 доларів).

Читати на тему Ціни на квартири 2025: аналіз ринку житла в Україні та поради для покупців Чи варто зараз вкладати гроші в українську нерухомість? Експерт Володимир Копоть розповів, що відбувається з цінами на житло у 2025 році та надав цінні поради для покупців.

Вторинний ринок: попит тримається завдяки програмам

На вторинному ринку активність підтримують державні ініціативи, зокрема єВідновлення, яка передбачає компенсацію за зруйноване житло, а також пільгове кредитування через Держмолодьжитло.

Експертка зазначає, що навіть в умовах війни українці думають про майбутнє та охоче купують квартири за пільговими програмами. Водночас угоди часто ускладнюються обмеженнями Нацбанку на зняття готівки — не більше 100 тисяч гривень на день. Це особливо затягує процес у випадках, коли продаж і купівля відбуваються паралельно.

Попри це, попит на житло залишається стабільним.

Скільки коштують однокімнатні квартири

Найдорожчі однушки традиційно у Львові — близько 68 тисяч доларів. У Києві середня ціна становить 67,5 тисячі доларів, в Ужгороді — 63 тисячі.

Найнижчі ціни зафіксовані у Запоріжжі — близько 15,8 тисячі доларів. У Миколаїв однокімнатні квартири продають у середньому за 20 тисяч доларів, у Харкові — за 22 тисячі.

Варто зазначити, що під час аналізу не враховувалися Херсон та тимчасово окуповані території.

Попри зростання цін на нерухомість, значна частина ринку оренди в Україні й досі працює без офіційних договорів. Оренда на словах здається простішою й вигіднішою, однак несе серйозні ризики як для орендарів, так і для власників житла.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!