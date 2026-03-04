Для тебя Новости

“Не наживайтесь на панике”: Гетманцев резко отреагировал на скачок цен на горючее

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 марта 2026, 15:00 3 мин.
Гетманцев отреагировал на рост цен на горючее
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь