“Не наживайтесь на панике”: Гетманцев резко отреагировал на скачок цен на горючее

Украинский топливный рынок продолжает лихорадить. После того как на стелах АЗС появились новые цифры, а у заправок выстроились очереди, в ситуацию вмешалась власть. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал владельцев сетей опомниться и не наживаться на тревожных настроениях украинцев.

Об этом политик написал в своих соцсетях, напомнив бизнесу о социальной ответственности во время войны.

Гетманцев о ценах на топливо: бизнес должен помнить о социальной ответственности

Гетманцев подчеркнул, что попытка получить сверхприбыли на фоне использования генераторов и общего напряжения в стране недопустима.

— Понимаю, что это бизнес, а бизнес — всегда бизнес, и главная его цель — прибыль. У такого мощного бизнеса, как ваш, есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения ради сверхприбылей, — написал Гетманцев.

Почему выросли цены на бензин: детали

Хотя формальным поводом для подорожания стала военная операция в Иране, из-за которой возникли проблемы в Ормузском проливе и на заводах Персидского залива, Гетманцев считает это лишь удобной ширмой.

По его словам, связь между событиями на Ближнем Востоке и украинскими ценниками сейчас очень ограничена. Он объяснил, что существует так называемый часовой лаг: то топливо, которое сейчас продают на заправках, было закуплено по старым ценам еще до начала обострения в Иране.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн подтверждает, что главным двигателем роста цен стала именно паника, которая зациклила рынок.

— Уже не понятно, кто первый начал — сети АЗС или покупатели топлива. Последние тоже находятся под прессингом международных трейдеров и производителей, которые начали пугать сокращением поставок и под эти разговоры нагонять цену. Но в начале процесса, безусловно, стоит война в Иране. Все смотрят новости, слушают о перекрытии проливов и едут на заправки своих стран заправлять полный бак. Это видят местные поставщики и начинают транслировать это дальше, — отмечает эксперт.

По данным Куюна, реализация топлива через заправки за последние дни подскочила на 50%. При этом он уверяет: паниковать нет смысла, так как и бензина, и дизеля в стране хватает.

Даниил Гетманцев завершил свое обращение к топливным магнатам недвусмысленным предостережением. Он намекнул, что если рынок не урегулирует цены добровольно, в дело вмешаются контролирующие органы.

— Не заставляйте обращаться в Антимонопольный комитет, — резюмировал глава комитета.

