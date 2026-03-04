“Не наживайтеся на паніці”: Гетманцев різко відреагував на стрибок цін на пальне

Український паливний ринок продовжує лихоманити. Після того як на стелах АЗС з’явилися нові цифри, а під заправками вишикувалися черги, у ситуацію втрутилася влада. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав власників мереж схаменутися і не наживатися на тривожних настроях українців.

Про це політик написав у своїх соцмережах, нагадавши бізнесу про соціальну відповідальність у часи війни.

Гетманцев про ціни на пальне: бізнес має пам’ятати про соціальну відповідальність

Гетманцев наголосив, що спроба отримати надприбутки на тлі генерації електроенергії генераторами та загальної напруги в країні є неприпустимою.

— Розумію, що це бізнес, а бізнес — завжди бізнес, і головна його мета — прибуток. У такого потужного бізнесу, як ваш, є ще і певна соціальна функція, яка не дозволяє використовувати панічні настрої задля надприбутків, — написав Гетманцев.

Чому зросли ціни на бензин: деталі

Хоча формальним приводом для здорожчання стала військова операція в Ірані, через яку виникли проблеми в Ормузькій протоці та на заводах Перської затоки, Гетманцев вважає це лише зручною ширмою.

За його словами, звʼязок між подіями на Близькому Сході та українськими цінниками зараз дуже обмежений. Він пояснив, що існує так званий часовий лаг: те пальне, яке зараз продають на заправках, було закуплене за старими цінами ще до початку загострення в Ірані.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн підтверджує, що головним двигуном зростання цін стала саме паніка, яка зациклила ринок.

— Вже не зрозуміло, хто перший почав — мережі АЗС чи покупці пального. Останні теж перебувають під пресингом міжнародних трейдерів і виробників, які почали лякати скороченням постачання і під ці розмови наганяти ціну. Але на початку процесу, безумовно, стоїть війна в Ірані. Всі дивляться новини, слухають про перекриття проток та їдуть на заправки своїх країн заправляти повний бак. Це бачать місцеві постачальники та починають транслювати це далі, — зазначає експерт.

За даними Куюна, реалізація пального через заправки за останні дні підскочила на 50%. При цьому він запевняє: панікувати немає сенсу, адже і бензину, і дизелю в країні вистачає.

Данило Гетманцев завершив своє звернення до паливних магнатів недвозначним застереженням. Він натякнув, що якщо ринок не врегулює ціни добровільно, у справу втрутяться органи контролю.

— Не змушуйте звертатися до Антимонопольного комітету, — резюмував голова комітету.

