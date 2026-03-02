Война в Иране 2026 года: как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину

Ближний Восток превратился в эпицентр глобального противостояния. Прямое столкновение между Ираном и коалицией США и Израиля, начавшееся в конце февраля, уже вышло за пределы регионального конфликта.

Это не просто очередная война — это событие, непосредственно влияющее на линию фронта в Украине, нефтяные доходы Кремля и стабильность мировой экономики. Пока мир наблюдает за ракетными дуэлями над Тегераном и Хайфой, Киев и Москва пытаются адаптироваться к новой реальности, где ресурсы становятся дефицитными, а внимание Запада — рассеянным.

Почему Трамп напал на Иран

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом принесло с собой радикальное изменение внешней политики. Решение о начале военной операции против объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и ядерной инфраструктуры Ирана было продиктовано несколькими факторами:

Разведка США предоставила данные, что Тегеран максимально приблизился к созданию боезаряда. Трамп, верный своей риторике максимального давления, решил действовать силой там, где санкции оказались бессильными.

В условиях постоянных атак прокси-сил (Хезболлы и хуситов) Вашингтон избрал путь уничтожения корня, чтобы обеспечить безопасность Израиля — своего главного союзника в регионе.

Трамп неоднократно заявлял, что закончит войны. В его логике это означает нанесение столь сокрушительного удара, который лишит противника воли к сопротивлению на десятилетия.

Война Иран — США — Израиль: как боевые действия повлияют на Украину

Для Киева начало большой войны на Ближнем Востоке – это серьезный вызов. Главная угроза состоит в распылении американской помощи.

Хотя администрация Трампа уверяет в продолжении поддержки, приоритетность поставок систем ПВО (в том числе Patriot и запасных ракет к ним) сейчас смещена в сторону Израиля. Кроме того, артиллерийские снаряды 155-мм калибра, критически необходимые на Востоке Украины, теперь нужны и на Ближнем Востоке.

Также война в Иране доминирует в западных медиа, что может привести к некоторому дистанцированию от украинского вопроса в американском обществе.

Эта война стала тем, что может либо ускорить завершение войны в Украине из-за дефицита оружия у оккупантов, либо принудить Киев к сложным дипломатическим компромиссам из-за смены приоритетов Вашингтона.

Война в Иране 2026: пострадает ли РФ из-за начала агрессии против ее союзника

Для Кремля ситуация обстоит неоднозначно. С одной стороны, война на Ближнем Востоке поднимает цены на нефть. В марте 2026 года марка Brent пересекла отметку в $110 за баррель, что наполняет российский бюджет дополнительными средствами для ведения войны.

В то же время Иран, находясь под прямыми ударами США, вынужден использовать все свои ресурсы, включая дроны-камикадзе и баллистические ракеты, для собственной обороны. Это может означать прекращение или существенное сокращение поставок иранского вооружения в Россию.

Кроме того, если режим аятолл упадет или будет критически ослаблен, Россия потеряет своего ключевого партнера, который помогал обходить санкции и предоставлял военные технологии.

Геополитическая шахматная доска изменилась. Если раньше Россия использовала Иран для дестабилизации Запада, то теперь США используют прямой конфликт с Ираном, чтобы продемонстрировать силу и проверить готовность РФ вмешаться на стороне своего партнера.

