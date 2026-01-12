Протесты в Иране 2026: почему страну охватили массовые беспорядки

В начале января 2026 года Иран оказался в состоянии глубочайшего политического и экономического кризиса за последние десятилетия. Вспыхнувшие в конце декабря массовые протесты охватили всю страну, заставив власть прибегнуть к радикальным мерам — детали в нашем материале.

Протесты в Иране 2026: что известно

Главным триггером нынешней волны недовольства стал стремительный обвал национальной валюты. Только за декабрь 2025 года курс риала по отношению к доллару упал на 20% на черном рынке. Это спровоцировало цепную реакцию. Продукты питания по своей стоимости стали недоступными для значительной части населения.

В то же время иранская модель исламского социализма, где государство покрывало разницу между рыночными и фактическими ценами за счет нефтедолларов, окончательно исчерпала себя из-за международной изоляции и санкций.

По данным мониторинга Института исследования войны, только вечером 8 января было зафиксировано более 156 акций протеста – это вдвое больше чем в предыдущие дни. География протестов охватывает не только Тегеран, но и такие крупные центры, как Мешхед, Керманшах, Илам, а также курдские регионы.

Режим продолжает опираться на лояльность Корпуса стражей Исламской революции и ополчения Басидж. Однако эффективность управления под вопросом — аятолла Хаменеи после 12-дневной войны с Израилем все меньше вовлечен в процессы из-за состояния здоровья и возраста.

Отсутствие единственного лидера среди протестующих сейчас играет на руку власти, однако внутри элиты появляются реформисты, начинающие открыто критиковать официальный курс, пытаясь позиционировать себя как альтернативу Хаменеи.

Для России длительный внутренний хаос в Иране будет иметь катастрофические последствия:

Прекращение поставок оружия: Иран является ключевым партнером РФ по поставкам дронов и ракет. Внутренняя дестабилизация заставит Тегеран сосредоточить все ресурсы на собственном выживании.

Потеря союзника: Иран является одним из немногих игроков, помогающих Москве обходить западные санкции.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, произойдет ли раскол в силовых структурах и решится ли Запад на прямое вмешательство с целью ликвидации верхушки режима для демократических перемен.

