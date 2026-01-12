Протести в Ірані 2026: чому країну охопили масові заворушення

На початку січня 2026 року Іран опинився у стані найглибшої політичної та економічної кризи за останні десятиліття. Масові протести, що спалахнули наприкінці грудня, охопили всю країну, змусивши владу вдатися до радикальних заходів — деталі в нашому матеріалі.

Протести в Ірані 2026: що відомо

Головним тригером нинішньої хвилі невдоволення став стрімкий обвал національної валюти. Лише за грудень 2025 року курс ріалу щодо долара впав на 20% на чорному ринку. Це спровокувало ланцюгову реакцію. Продукти харчування за своєю вартістю стали недоступними для значної частини населення.

Водночас іранська модель ісламського соціалізму, де держава покривала різницю між ринковими та фактичними цінами за рахунок нафтодоларів, остаточно вичерпала себе через міжнародну ізоляцію та санкції.

За даними моніторингу Інституту дослідження війни, лише ввечері 8 січня було зафіксовано понад 156 акцій протесту — це вдвічі більше ніж у попередні дні. Географія протестів охоплює не лише Тегеран, а й такі великі центри, як Мешхед, Керманшах, Ілам, а також курдські регіони.

Режим продовжує спиратися на лояльність Корпусу вартових Ісламської революції та ополчення Басідж. Проте ефективність управління під питанням — аятола Хаменеї після 12-денної війни з Ізраїлем дедалі менше залучений до процесів через стан здоров’я та вік.

Відсутність єдиного лідера серед протестувальників наразі грає на руку владі, проте всередині еліти з’являються реформісти, які починають відкрито критикувати офіційний курс, намагаючись позиціонувати себе як альтернативу Хаменеї.

Для Росії тривалий внутрішній хаос в Ірані матиме катастрофічні наслідки:

Припинення постачання зброї: Іран є ключовим партнером РФ у постачанні дронів та ракет. Внутрішня дестабілізація змусить Тегеран зосередити всі ресурси на власному виживанні.

Втрата союзника: Іран є одним із небагатьох гравців, які допомагають Москві обходити західні санкції.

Подальший розвиток подій залежатиме від того, чи відбудеться розкол у силових структурах та чи наважиться Захід на пряме втручання з метою ліквідації верхівки режиму для демократичних змін.

