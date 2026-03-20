В Ірані стратили трьох протестувальників після тортур у в’язниці: деталі

Офіційний Тегеран посилив маховик репресій проти учасників антиурядових виступів.

Як повідомляє ВВС державні медіа Ірану, у країні відбулися перші страти через повішення, безпосередньо пов’язані з масштабними протестами, що сколихнули країну на зламу року.

Страти в Ірані: повісили борця Салеха Мохаммаді

У четвер вранці в північній провінції Кум було виконано смертні вироки щодо трьох чоловіків. Серед страчених — юний Салех Мохаммаді, перспективний член національної збірної Ірану з боротьби. Окрім нього, життя обірвалися у Мехді Гасемі та Саїда Давуді.

За версією іранського агентства Tasnim (підконтрольного Корпусу вартових ісламської революції), чоловіків визнали винними у вбивстві двох правоохоронців. Проте ключовим інструментом для винесення вироку стало звинувачення у мохаребе — так званій війні проти Бога. Саме це формулювання іранська юстиція традиційно використовує для легалізації розправ над політичними опонентами.

Міжнародні правозахисники вже заявили: судовий процес був фікцією. За наявними даними, зізнання у вбивствах були вибиті під тортурами, а підсудні не мали жодних шансів на справедливий захист.

Смертельний конвеєр у Кумі став продовженням ще однієї гучної справи. Напередодні іранська влада стратила Куруша Кейвані — громадянина Швеції та Ірану. Його звинуватили у роботі на ізраїльську розвідку під час торішнього збройного загострення.

Реакція Стокгольма була миттєвою. Міністр закордонних справ Швеції підкреслив, що правова база для такого вироку була відсутня, а сам процес назвав юридично нікчемним. Цей інцидент вже спровокував новий виток дипломатичної напруги між Іраном та країнами ЄС.

Дипломатичний розрив: справа Куруша Кейвані та гнів Стокгольма

Хвиля страт відбувається на тлі найсерйознішого виклику для ісламського режиму з часів революції 1979 року. Протести, що охопили понад 180 міст, спочатку були викликані економічним крахом: стрімким падінням національної валюти та катастрофічним подорожчанням життя.

Однак невдоволення швидко переросло в політичні вимоги. На жорстокість влади, яка призвела до тисяч смертей під час розгонів, вулиця відповіла гаслами про зміну режиму. Сьогоднішні повішення аналітики називають спробою залякати населення та придушити опір, який продовжує жевріти у всіх 31 провінціях країни.

