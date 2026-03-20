В Иране казнили троих протестующих после пыток в тюрьме: детали

Официальный Тегеран усилил маховик репрессий против участников антиправительственных выступлений.

Как сообщает ВВС со ссылкой на государственные медиа Ирана, в стране состоялись первые казни через повешение, напрямую связанные с масштабными протестами, всколыхнувшими страну на рубеже года.

Казни в Иране: повесили борца Салеха Мохаммади

В четверг утром в северной провинции Кум были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении троих мужчин. Среди казненных — юный Салех Мохаммади, перспективный член национальной сборной Ирана по борьбе. Кроме него, жизни оборвались у Мехди Гасеми и Саида Давуди.

По версии иранского агентства Tasnim (подконтрольного Корпусу стражей исламской революции), мужчины были признаны виновными в убийстве двоих правоохранителей.

Однако ключевым инструментом для вынесения приговора стало обвинение в мохаребе — так называемой войне против Бога. Именно эту формулировку иранская юстиция традиционно использует для легализации расправ над политическими оппонентами.

Международные правозащитники уже заявили: судебный процесс был фикцией. По имеющимся данным, признания в убийствах были выбиты под пытками, а у подсудимых не было никаких шансов на справедливую защиту.

Смертельный конвейер в Куме стал продолжением еще одного громкого дела. Накануне иранские власти казнили Куруша Кейвани — гражданина Швеции и Ирана. Его обвинили в работе на израильскую разведку во время прошлогоднего вооруженного обострения.

Реакция Стокгольма была мгновенной. Министр иностранных дел Швеции подчеркнул, что правовая база для такого приговора отсутствовала, а сам процесс назвал юридически ничтожным. Этот инцидент уже спровоцировал новый виток дипломатической напряженности между Ираном и странами ЕС.

Дипломатический разрыв: дело Куруша Кейвани и гнев Стокгольма

Волна казней происходит на фоне серьезнейшего вызова для исламского режима со времен революции 1979 года. Протесты, охватившие более 180 городов, изначально были вызваны экономическим крахом: стремительным падением национальной валюты и катастрофическим удорожанием жизни.

Однако недовольство быстро переросло в политические требования. На жестокость властей, приведшую к тысячам смертей во время разгонов, улица ответила лозунгами о смене режима. Сегодняшние повешения аналитики называют попыткой запугать население и подавить сопротивление, которое продолжает теплиться во всех 31 провинциях страны.

