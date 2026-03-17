Зеленский об угрозах Ирана: “Мы не боимся никаких предупреждений”

Владимир Зеленский в интервью The Jerusalem Post озвучил жесткое предупреждение международному сообществу: начавшаяся над украинскими городами война беспилотников окончательно превратилась в глобальную угрозу.

По словам Президента, Украина стала экспериментальной площадкой, где Россия и Иран не только опробовали оружие, но и совместно его совершенствовали. Сегодня результаты этого сотрудничества ощущают на себе Израиль, страны Персидского залива и войска США на Ближнем Востоке.

“Ничего нового”: Зеленский заявил, что Украина привыкла к угрозам иранского режима

Украинский лидер подчеркнул, что нынешние версии ударных БПЛА невозможно сравнивать с атакующими Украину в начале полномасштабного вторжения. Если раньше Тегеран выступал исключительно как поставщик, то теперь россияне делятся с иранцами своими технологическими ноу-хау и деталями.

Специалисты уже находят в дронах, сбитых на Ближнем Востоке, российские компоненты, которые иранская промышленность не способна выработать самостоятельно.

Зеленский напомнил, что в начале войны Тегеран цинично врал Киеву, утверждая, что продал РФ лишь ограниченную партию из 1300 единиц, тогда как на самом деле стал полноценным соучастником агрессии, передав лицензии и обучая российских операторов. Теперь этот опыт, написанный кровью украинцев, Россия экспортирует обратно в Иран и другие регионы, включая Африку и Европу.

Комментируя недавние заявления официальных лиц Ирана по поводу возможных ударов непосредственно по территории Украины в ответ на поддержку стран Ближнего Востока, Владимир Зеленский подчеркнул, что за последние четыре года Украина слышала столько подобных предупреждений, что они стали частью повседневной реальности.

Нет, мы не боимся таких предупреждений. Мы живем с такими угрозами каждый день… Вот почему для нас это не что-то новое,

– отметил Президент.

Особое внимание в разговоре Зеленский уделил внутренней ситуации в Иране. Он четко разграничил террористический режим в Тегеране, разжигающий нестабильность на Ближнем Востоке и обычных иранских граждан.

По мнению Президента, подавляющее большинство иранцев стремится к нормальной, свободной жизни и не желает быть вовлеченным в военные авантюры своих лидеров. Однако союз Путина и аятолл уже создал угрозу, выходящую далеко за пределы одного конфликта.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!