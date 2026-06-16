Без TikTok и Instagram до 16 лет: в Британии анонсировали масштабную цифровую реформу

Великобритания готовится к масштабной цифровой революции. Премьер-министр Кир Стармер официально объявил о намерении ввести один из самых строгих в мире запретов на использование социальных сетей детьми. Об этом пишет CNN.

Если закон примут, британским подросткам придется забыть о TikTok и Instagram как минимум до своего шестнадцатилетия.

Радикальный шаг Лондона: кого коснется бан

Британское правительство решило действовать решительно. По словам Стармера, запланированные меры пойдут гораздо дальше, чем опыт любой другой страны. Под прицел попадают все платформы, где контент формируется алгоритмами, а пользователи могут свободно взаимодействовать между собой.

Список запретных плодов для подростков выглядит внушительным:

TikTok и Snapchat;

Instagram и Facebook;

YouTube;

Платформа X (бывший Twitter).

Интересно, что мессенджеры вроде WhatsApp и Signal под запрет не попадут. Власти считают их средствами связи, а не площадками для алгоритмического воздействия.

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Почему Британия идет ва-банк

Премьер-министр объясняет такую инициативу необходимостью защитить детей от онлайн-угроз, с которыми родители уже не в состоянии справиться самостоятельно.

— Мы защитим их от цифрового Дикого Запада, — подчеркнул Стармер.

Правительство планирует внести законопроект на рассмотрение к Рождеству. Если все пойдет по плану, новые правила заработают в полную силу уже весной 2027 года.

Британия — не первая на этом пути, но она хочет быть самой строгой.

Испания ограничила соцсети для лиц до 16 лет в феврале 2024-го. Франция, Норвегия и Дания готовят собственные законодательные щиты.

Однако опыт той же Австралии показывает, что запрет — это только половина дела. Опросы свидетельствуют, что 7 из 10 детей находят способы обойти ограничения.

Именно поэтому Британия обещает не просто закрыть двери, а заблокировать опасные функции (прямые эфиры, чаты со незнакомцами) даже в онлайн-играх.

Реакция Big Tech и активистов

По данным GOV.UK, Технологические гиганты, в частности Meta (Facebook/Instagram) и Snapchat, уже выразили свое скептическое отношение.

Их основной аргумент: запрет не сделает интернет безопаснее, а просто вытолкнет подростков в темные уголки сети, которые вообще не регулируются.

С другой стороны, детские благотворительные организации и даже представители королевской семьи — принц Гарри и Меган Маркл — приветствовали этот шаг.

Однако эксперты предостерегают: запрет не является серебряной пулей. Главное — это ответственность самих платформ и контроль со стороны регулятора Ofcom.

Британия готовится стать площадкой для глобального социального эксперимента.

Напомним, что Австралия запретила соцсети для детей младше 16 лет.

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