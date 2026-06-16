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Без TikTok и Instagram до 16 лет: в Британии анонсировали масштабную цифровую реформу

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 июня 2026, 15:00 3 мин.
Фото Pexels

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