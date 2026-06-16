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Без TikTok та Instagram до 16 років: у Британії анонсували масштабну цифрову реформу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Червня 2026, 15:00 3 хв.
Фото Pexels

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