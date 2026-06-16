Без TikTok та Instagram до 16 років: у Британії анонсували масштабну цифрову реформу

Велика Британія готується до масштабної цифрової революції. Прем’єр-міністр Кейр Стармер офіційно оголосив про намір запровадити одну з найсуворіших у світі заборон на використання соціальних мереж дітьми. Про це пише CNN.
Якщо закон ухвалять, британським підліткам доведеться забути про TikTok та Instagram щонайменше до свого шістнадцятиріччя.
Радикальний крок Лондона: кого торкнеться бан
Британський уряд вирішив діяти рішуче. За словами Стармера, заплановані заходи підуть набагато далі, ніж досвід будь-якої іншої країни. Під приціл потрапляють усі платформи, де контент формується алгоритмами, а користувачі можуть вільно взаємодіяти між собою.
Список заборонених плодів для підлітків виглядає значним:
- TikTok та Snapchat;
- Instagram та Facebook;
- YouTube;
- Платформа X (колишній Twitter).
Цікаво, що месенджери на кшталт WhatsApp та Signal під заборону не потраплять. Влада вважає їх засобами зв’язку, а не майданчиками для алгоритмічного впливу.
Чому Британія йде ва-банк
Прем’єр-міністр пояснює таку ініціативу необхідністю захистити дітей від онлайн-загроз, з якими батьки вже не в змозі впоратися самотужки.
— Ми захистимо їх від цифрового Дикого Заходу, — наголосив Стармер.
Уряд планує внести законопроєкт на розгляд до Різдва. Якщо все піде за планом, нові правила запрацюють на повну силу вже навесні 2027 року.
Британія — не перша на цьому шляху, але вона хоче бути найсуворішою.
- Австралія вже ввела аналогічну заборону у грудні минулого року;
- Іспанія обмежила соцмережі для осіб до 16 років у лютому 2024-го;
- Франція, Норвегія та Данія готують власні законодавчі щити.
Однак досвід тієї ж Австралії показує, що заборона — це лише половина справи. Опитування свідчать, що 7 з 10 дітей знаходять способи обійти обмеження.
Саме тому Британія обіцяє не просто закрити двері, а заблокувати небезпечні функції (прямі ефіри, чати з незнайомцями) навіть в онлайн-іграх.
Реакція Big Tech та активістів
За даними GOV.UK, Технологічні гіганти, зокрема Meta (Facebook/Instagram) та Snapchat, вже висловили своє скептичне ставлення.
Їхній основний аргумент: заборона не зробить інтернет безпечнішим, а просто виштовхне підлітків у темні куточки мережі, які взагалі не регулюються.
З іншого боку, дитячі благодійні організації та навіть представники королівської родини — принц Гаррі та Меган Маркл — привітали цей крок. Проте експерти застерігають: заборона не є срібною кулею. Головне — це відповідальність самих платформ та контроль з боку регулятора Ofcom.
Британія готується стати майданчиком для глобального соціального експерименту.
Нагадаємо, що Австралія заборонила соцмережі для дітей молодше 16 років.
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