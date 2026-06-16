Без TikTok та Instagram до 16 років: у Британії анонсували масштабну цифрову реформу

Велика Британія готується до масштабної цифрової революції. Прем’єр-міністр Кейр Стармер офіційно оголосив про намір запровадити одну з найсуворіших у світі заборон на використання соціальних мереж дітьми. Про це пише CNN.

Якщо закон ухвалять, британським підліткам доведеться забути про TikTok та Instagram щонайменше до свого шістнадцятиріччя.

Радикальний крок Лондона: кого торкнеться бан

Британський уряд вирішив діяти рішуче. За словами Стармера, заплановані заходи підуть набагато далі, ніж досвід будь-якої іншої країни. Під приціл потрапляють усі платформи, де контент формується алгоритмами, а користувачі можуть вільно взаємодіяти між собою.

Список заборонених плодів для підлітків виглядає значним:

TikTok та Snapchat;

Instagram та Facebook;

YouTube;

Платформа X (колишній Twitter).

Цікаво, що месенджери на кшталт WhatsApp та Signal під заборону не потраплять. Влада вважає їх засобами зв’язку, а не майданчиками для алгоритмічного впливу.

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Чому Британія йде ва-банк

Прем’єр-міністр пояснює таку ініціативу необхідністю захистити дітей від онлайн-загроз, з якими батьки вже не в змозі впоратися самотужки.

— Ми захистимо їх від цифрового Дикого Заходу, — наголосив Стармер.

Уряд планує внести законопроєкт на розгляд до Різдва. Якщо все піде за планом, нові правила запрацюють на повну силу вже навесні 2027 року.

Британія — не перша на цьому шляху, але вона хоче бути найсуворішою.

Австралія вже ввела аналогічну заборону у грудні минулого року;

Іспанія обмежила соцмережі для осіб до 16 років у лютому 2024-го;

Франція, Норвегія та Данія готують власні законодавчі щити.

Однак досвід тієї ж Австралії показує, що заборона — це лише половина справи. Опитування свідчать, що 7 з 10 дітей знаходять способи обійти обмеження.

Саме тому Британія обіцяє не просто закрити двері, а заблокувати небезпечні функції (прямі ефіри, чати з незнайомцями) навіть в онлайн-іграх.

Реакція Big Tech та активістів

За даними GOV.UK, Технологічні гіганти, зокрема Meta (Facebook/Instagram) та Snapchat, вже висловили своє скептичне ставлення.

Їхній основний аргумент: заборона не зробить інтернет безпечнішим, а просто виштовхне підлітків у темні куточки мережі, які взагалі не регулюються.

З іншого боку, дитячі благодійні організації та навіть представники королівської родини — принц Гаррі та Меган Маркл — привітали цей крок. Проте експерти застерігають: заборона не є срібною кулею. Головне — це відповідальність самих платформ та контроль з боку регулятора Ofcom.

Британія готується стати майданчиком для глобального соціального експерименту.

Нагадаємо, що Австралія заборонила соцмережі для дітей молодше 16 років.

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