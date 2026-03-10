Енергетичний шантаж: Іран обіцяє вільний транзит суден в обмін на розрив відносин із США

Світова енергетична криза отримала новий, відверто політичний виток. Корпус вартових ісламської революції виступив із зухвалою заявою, яка ставить європейські та арабські країни перед складним вибором. Іран обіцяє відкрити стратегічно важливу Ормузьку протоку для танкерів тих держав, які погодяться вислати послів США та Ізраїлю.

Ультиматум на воді: умови КВІР

Згідно з офіційною позицією Тегерана, режим безперешкодного проходу для обраних країн починає діяти вже від сьогодні, 10 березня. Умова іранської сторони звучить безапеляційно: повна свобода транзиту надається лише тим, хто розірве дипломатичні відносини як з Вашингтоном, так і з Єрусалимом.

— Ці країни матимуть повне право на свободу для транзиту цим стратегічно важливим водним шляхом, якщо вони продемонструють свою позицію щодо агресорів, — цитує видання повідомлення КВІР.

Колапс у протоці: що на кону

Ормузька протока — це головна артерія планети. Через цей вузький коридор проходить майже п’ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу (LNG). Наразі ситуація там близька до катастрофічної: станом на 9 березня рух суден скоротився на критичні 90%.

Сотні танкерів стоять по обидва боки протоки, очікуючи на хоча б якісь сигнали про розблокування. Ринки завмерли, адже будь-яке продовження блокади загрожує не просто дефіцитом пального, а глобальним економічним шоком.

