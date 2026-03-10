Тимчасове зняття санкцій: Трамп оголосив про заходи для зниження цін на нафту

Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції у своєму гольф-клубі Дорал, де наразі триває зібрання республіканців Конгресу, заявив про рішення адміністрації тимчасово призупинити дію деяких санкцій, пов’язаних із видобутком та експортом нафти.

Такий крок спрямований на стабілізацію вартості енергоносіїв, яка опинилася під тиском через безпекову кризу на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки.

Нафтовий дефіцит і санкції: Трамп готує тимчасове полегшення для енергетичного ринку

Президент США зауважив, що хоча ціни на нафту наразі не продемонстрували такого критичного стрибка, якого він побоювався на початку військової операції в Ірані, превентивні заходи є необхідними для захисту американської та світової економік.

За словами Трампа, санкційні обмеження будуть зняті з низки країн на тимчасовій основі — цей режим триватиме доти, доки судноплавство через Ормузьку протоку не буде відновлено у повному обсязі:

У нас є санкції проти деяких країн. Ми збираємося зняти ці санкції, поки (Ормузька) протока не відкриється.

Це рішення фактично є спробою Вашингтона залити ринок додатковими обсягами сировини з альтернативних джерел, щоб компенсувати дефіцит, спричинений перебоями в поставках із Перської затоки.

Попри резонансність заяви, Дональд Трамп наразі не уточнив, щодо яких саме держав будуть пом’якшені обмеження.

